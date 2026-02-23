Independiente Santa Fe reporta tres bajas para el duelo ante Atlético Nacional en El Campín

Independiente Santa Fe confirmó su más reciente parte médico en la antesala del compromiso frente a Atlético Nacional en el estadio El Campín, un encuentro clave ante uno de los rivales más fuertes del campeonato. El equipo bogotano llega motivado tras su victoria 2-1 frente a Junior de Barranquilla, pero deberá encarar este nuevo reto con bajas importantes en su plantel.

Según el informe oficial del club, Víctor Moreno presenta una sobrecarga muscular del isquiotibial derecho , mientras que Ewil Murillo sufre una tendinopatía del bíceps femoral derecho . A ellos se suma Jhojan Torres, quien registra una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo. Estas molestias físicas obligan al cuerpo técnico a evaluar alternativas para suplir sus ausencias en un partido de alta exigencia.

El comunicado también señala que los tres jugadores ya se encuentran en proceso de recuperación y que el tiempo de incapacidad será determinado de acuerdo con su evolución médica en los próximos días. De esta manera, el cuerpo técnico estará atento a la respuesta física de los futbolistas antes de definir si podrán volver a ser tenidos en cuenta en las siguientes jornadas.

Santa Fe, que atraviesa un buen momento tras su reciente triunfo, tendrá que apelar a la profundidad de su nómina para enfrentar a un Atlético Nacional que históricamente representa un desafío de máxima intensidad en el fútbol colombiano.

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se disputará este miércoles 25 de febrero a partir de las 7:00 p. m. en el estadio El Campín. El conjunto visitante llegará a Bogotá tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Alianza Valledupar, resultado que refuerza su buen momento y anticipa un duelo de alto nivel en la capital del país.