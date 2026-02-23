Gobernador de Risaralda reclama respeto a Ministerio de Transporte por entrega de la obra de Galicia

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, lanzó un llamado vehemente al Ministerio de Transporte tras la entrega de la intersección de Galicia por parte del Gobierno Nacional, acto al que no fueron invitadas las autoridades regionales.

El mandatario calificó como preocupante el trato del Ministerio hacia el territorio y señaló que esta situación refleja una desconexión del Gobierno Nacional frente a las realidades regionales. Aseguró que el manejo de estos proyectos debe hacerse con respeto institucional y articulación con las autoridades locales.

Patiño Ochoa recordó que las obras entregadas y las que continúan en ejecución dentro del proyecto Vías del Samán son financiadas con recursos provenientes de los peajes que pagan los usuarios. Por ello, enfatizó que su administración exige transparencia, planeación y responsabilidad en el manejo de los recursos.

“La única obra que tenemos en Risaralda es la intersección de Galicia, que ha sido financiada por el peaje que pagan quienes usan la vía que conecta Cerritos con Cartago y fue inaugurada por el Gobierno Nacional, que no ha sido facilitador para que el proyecto pueda avanzar más rápidamente y con seguridad. Ministra, usted que inauguró la obra de la intersección de Galicia es una decisión intempestiva porque el comité directivo había planteado una programación previa a las inauguraciones, esta se hizo sin la presencia de las autoridades locales, territoriales que no fueron invitadas, algo paradójico porque la obra fue construida sin que el Gobierno Nacional haya puesto recursos”, manifestó Patiño Ochoa.

El gobernador también advirtió que el proyecto Vías del Samán, que contempla obras de infraestructura vial tanto para Risaralda como para el Valle del Cauca, lleva más de cinco años sin claridad financiera frente al costo total de las intervenciones y la estructura definitiva de financiación.

En ese sentido, solicitó con respeto, pero con firmeza, que el Ministerio de Transporte y la ministra María Fernanda Rojas Mantilla entreguen información precisa sobre el futuro de la malla vial del departamento y las decisiones que impactarán el desarrollo, la competitividad y la calidad de vida de los risaraldenses.

“A propósito de la presencia de la ministra de Transporte en Pereira, es pertinente y oportuno que les diga a los risaraldenses cómo se van a garantizar las obras del proyecto Vías del Samán, como La Romelia - El Pollo, para la cual hace falta cerca de $600 mil millones, la realización de los estudios y diseños de la segunda calzada Cerritos - La Virginia, una carretera estratégica para la movilidad de carga del centro occidente del país. La construcción de la intersección Tacurumbí que está presupuestada sobre los $120 mil millones, sin incluir los predios que hay que adquirir para generar esta obra importante que dará acceso al Hospital Regional de Alta Complejidad”, agregó el mandatario departamental.

El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos regionales sobre la continuidad, el alcance y la sostenibilidad financiera de las obras pactadas dentro del programa vial.

Recordemos que solo la intersección de Galicia tuvo más de un año de retraso frente al cronograma inicial, por lo que no se entiende el por qué se inauguró la obra a la que todavía le faltan varios temas complementarios como zonas verdes, algunos pasos peatonales, entre otros.

