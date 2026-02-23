Familia pide ayuda para repatriar a joven de Ginebra, Valle, que murió en combates en Ucrania - Foto familia

La familia de Luis David Montes, un joven de 26 años oriundo de Ginebra, Valle del Cauca, solicita apoyo económico para repatriar su cuerpo desde Ucrania, donde murió tras resultar gravemente herido en combates.

Según relató su hermana, Erika Bernal, el joven decidió enlistarse a finales de 2025 en el Ejército ucraniano motivado por la promesa de mejores ingresos que le permitirían construir una casa para su hija y ayudar a su madre.

Luis David había prestado servicio militar en Colombia y trabajaba como vigilante en el corregimiento de Santa Elena, jurisdicción de El Cerrito (Valle del Cauca). El 18 de septiembre salió del país y permaneció cerca de 20 días en Bogotá adelantando trámites y firmando contrato. En octubre llegó a territorio ucraniano.

“Lo convencieron diciéndole que pagaban bien. Su sueño era hacerle una casa a su hija y a mi mamá; por eso se fue motivado”, expresó su hermana.

De acuerdo con la familia, el último contacto con Luis David fue el 12 de febrero. Un día después, les informó que saldría a una misión. El 17 de febrero recibieron la llamada de una médica en Ucrania, quien les notificó que el joven había resultado gravemente herido y que falleció durante el traslado a un centro asistencial.

Actualmente, los familiares gestionan el proceso de repatriación a través de la Embajada de Colombia en Polonia, ya que Colombia no cuenta con representación diplomática en Ucrania. Según indicaron, desde la embajada se confirmó oficialmente el fallecimiento y se solicitaron documentos, pero aún no tienen información concreta sobre el traslado.

El costo estimado para traer el cuerpo al Valle del Cauca oscila entre 45 y 50 millones de pesos, incluyendo trámites legales, documentación y transporte internacional, según explicó la familia.

La familia, compuesta por sus padres, tres hermanos, su esposa y su hija —quien cumplirá tres años el próximo 28 de febrero— pide solidaridad para poder despedirlo en su tierra natal.

“Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse a los números: 321 825 2389 y 321 810 2891”, señaló la hermana del joven.