“Esto fue una trampa”: Soldado colombiano denuncia abusos en Ucrania

Enerlin Osten soldado colombiano en Ucrania denunció que está siendo víctima de violación de sus derechos en ese país, junto a otros soldados. Comentó en entrevista con 6AM que llegó como un soldado voluntario: “nos exigen un contrato, pero ellos dilatan los códigos que exige el contrato”, argumentó.

Lea más información: Embajada rusa pide a colombianos que dejen de operar como mercenarios en Ucrania

El soldado contó que no los dejan salir para regresar a su país. “Fue una trampa, nos tenían el pasaporte retenido, luego nos dijeron que nos podíamos ir, nosotros os fuimos a la frontera y allá nos detuvieron y nos tienen en cárceles”.

También indicó que les obligan a esperar seis meses para poder salir a pesar de que ellos pidieron la baja desde los dos meses y les han ido dilatando las condiciones y no los han dejado salir.

Enerlin Osten hizo un llamado en 6AM a las entidades para que lo puedan ayudar para salir de Ucrania porque le están violando sus derechos como soldado voluntario. “No nos cumplen ni los pagos, nos han amenazado con armas, nos han disparado. Somos un grupo de casi 90 personas en un lugar de alto riesgo porque pasan drones constantemente”

Le puede interesar: “No es una guerra, es una carnicería”: soldado colombiano desertor en Ucrania

Denunció también que no tienen ningún tipo de seguridad, no han recibido ayuda psicológica y ha tenido que ver muchos de sus compañeros morir: “Son muchos soldados que quedan en el frente, no recuperan los cuerpos y no les avisan a los familiares en qué condición están, si llaman los familiares desvían las llamadas … Si entran diez, regresan dos o tres, de resto están muertos o heridos”

Entre los soldados que están en la misma situación también hay soldados de nacionalidades latinas como argentinos y chilenos que quieren regresar a sus países.

Lea también: “Hasta que termine la guerra no nos envían las cenizas”: familia de colombiano que murió en Ucrania

Por parte de la Cancillería, indicó que ya hubo contacto, pero como ellos son soldados voluntarios y llegaron allá de forma autónoma, les han indicado que van a esperar. “Yo creo que no han hecho nada por el momento, nos dicen que pongamos la denuncia y nada más”

El soldado colombiano indicó que para llegar a combatir en la guerra les ofrecen sueldos, como tal, pero en este momento les han cumplido. La misma situación les está sucediendo con los seguros de vida.

La guerra de Rusia en Ucrania ha devastado infraestructuras y desplazado a millones de personas. Las cifras de muertos desde 2022 varían, pero la tragedia humana es innegable. En diciembre de 2024, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó que 43.000 soldados ucranianos y 198,000 soldados rusos habían muerto.