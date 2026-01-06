Dramático llamado a Gustavo Petro de madre de mercenario caleño que sigue detenido en Rusia

Pasaporte de Miguel Ángel Cárdenas Montilla, el mercenario caleño que se rindió ante las fuerzas rusas. (Foto: Caracol Radio / Ministerio de Defensa de Rusia)

Luego de un año y siete meses de haber sido detenido el caleño Miguel Ángel Cárdenas Montilla, de 33 años por el Ejército ruso, por hacer parte de un grupo de mercenarios pagados por Ucrania, su madre Blanca Amparo Montilla hizo, a través de Caracol Radio, un nuevo llamado al presidente Gustavo Petro y a la cancillería, para que su hijo sea repatriado a Colombia a pagar lo que él debe de condena en una cárcel del país.

Amparo Montilla, la recordar que su hijo lleva preso en Rusia desde el día 2 de junio, aseguro que se lo llevaron con engaños para el ejército ucraniano.

“Le pido al señor presidente Gustavo Petro que me ayude. Al Alcalde que me colaboren para ver si devuelven a mi hijo. Y si él debe algo, que entonces que me lo traigan a pagar lo que él debe acá en Colombia”, manifestó Amparo.

Igualmente le solicitó colaboración a la Cancillería colombiana.

“Se lo digo de corazón, que me colaboren para que me devuelvan a mi hijo acá a Colombia, para que él vea a sus hijos, que los vea crecer a sus hijos. Yo como madre me siento muy desesperada, enferma. Se lo pido de corazón, señor presidente, de que me ayude para que me devuelvan a mi hijo, me lo devuelvan, que me colaboren ahí se los pido de corazón”, reitero Blanca Amparo Montilla

Según Blanca Amparo Montilla desde el 10 de junio de 2024 no sabe nada de su hijo.

Miguel Ángel Cárdenas Montilla es padre de cuatro hijos de 15 años, 14, 11 y una niña de tres años.