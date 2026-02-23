El Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá presenta sobreocupación y retrasos en la atención
El hospital de alta y mediana complejidad del Valle del Cauca, ubicado en el municipio de Tuluá, estaría presentando un aumento de pacientes debido a la situación con las EPS que afecta toda la red de servicios
La gerencia de la E.S.E. Hospital Tomás Uribe Uribe del municipio de Tuluá informó, a través de un comunicado, que viene registrando una sobreocupación de los servicios asistenciales debido al aumento de pacientes en las últimas semanas.
“Esta situación obedece a las dificultades que actualmente atraviesa el sistema de salud relacionadas con la operación y prestación de servicios por parte de las EPS, que escapan del alcance de este hospital y de la gobernación del Valle del Cauca”, dice el comunicado.
La situación ha impactado en los tiempos de espera y la capacidad instalada, por lo cual el personal médico, asistencial y administrativo, procuran fortalecer medidas internas para poder responder a la demanda, situación que se viene agravando desde octubre de 2025.
La doctora Sulay Córdoba, gerente del Hospital Tomás Uribe, afirma que seguirán atendiendo a la comunidad, pero también les piden a los usuarios que hagan un uso adecuado de los servicios, especialmente de urgencias.
Le hacen el llamado a la ciudadanía a que acudan solo en casos que constituyen una emergencia médica inaplazable, ya que este servicio se atiende de acuerdo con la gravedad y el riesgo vital de cada paciente, y, por otro lado, gestionar con sus respectivas EPS las autorizaciones y rutas de atención correspondientes.
Cabe recordar que este hospital atiende 336 mil habitantes en Tuluá y su área de afluencia.
Resalta la gerente que Tuluá tenía una buena red de prestadores, además de dos clínicas privadas, pero una de ellas cerró y la otra solo presta algunos servicios.
Adicionalmente, si suspenden servicios a las EPS en Buga por falta de pagos oportunos, los pacientes llegan a Tuluá.
“En mi hospital el 45% de los pacientes hospitalizados son de larga estancia o están allí porque estoy pendiente de que me le autoricen un examen de alta complejidad y todavía las EPS no me lo autorizan. Entonces, esa larga estancia congestiona también el hospital”, puntualizó Córdoba.
La capacidad del Tomás Uribe es de 70 entre camas y camillas, sin embargo en este momento hay 95 pacientes.
Para disminuir la congestión en las instalaciones, esta semana se llevará a cabo una reunión con los primeros niveles, gerentes y secretarios de salud de municipios cercanos.
