“La historia de la salsa no sería igual si Willie Colón no hubiera estado allí”

Willie Colón y Carlos Molina documentalista grafico de la historia de la salsa - 14 de mayo de 1996 última vez con la Fania All Stars en Cali en el Estadio Pascual Guerrero / foto: Cortesía Museo de la Salsa

Las canciones de Willie Colón dejaron huella en la historia de la salsa y en la memoria de los caleños que, no saben cómo elegir una canción favorita del maestro, y terminan nombrando El gran varón, Gitana, Oh, qué será?, Idilio, Sin poderte hablar, entre otras.

Pero para quienes viven la salsa día a día el golpe ha sido más fuerte, fue un hombre clave en la historia musical latinoamericana desde sus inicios cuando apenas tenía 15 años y creó su primera banda.

Willie Colón transformó el sonido, sostiene Gerardo Quintero, periodista y empresario de la rumba en Cali “hacían una sección de metales muy fuerte aprovechando su vocación por el trombón y ese sonido que ellos lograron con la banda y con Héctor Lavoe en la parte delantera vocal, fue muy fuerte y fue un sonido que realmente revolucionó en ese momento la música neoyorquina”.

Luego se atreve a cantar y descubre su potencial no solo como cantante sino como productor musical acompañando a Rubén Blades, Celia Cruz, inclusive a Héctor Lavoe.

“Él realmente no tenía una gran voz, sin embargo, se atrevió a cantar y resultó siendo un tremendo palo cuando sonó ‘Sin poderte hablar’ que fue su primer gran éxito como solista”, resalta Quintero.

Gerardo Quintero menciona la producción “Fantasmas” de 1981, segundo álbum en solitario de Willie Colón con la Fania Records donde se nota la influencia de la música brasileña, fue un hombre muy hábil musicalmente.

“Había escuchado mucho de la música brasileña y termina haciendo unas producciones muy fuertes, “Fantasmas”, una de ellas, donde está el famoso “Oh que será” que realmente transforma la melodía salsera”, y agrega Gerardo, “es indiscutible que el legado de Willy Colón es demasiado poderoso, demasiado potente y la historia de la salsa no sería igual si Willy Colón no hubiera estado allí”.

Por otro lado, para el artista Willie García, el fallecimiento de Willie Colón es una noticia muy triste, lo reconoce como un hombre que le aportó mucho a la música, “se va un gran pilar”, dijo.

“Definitivamente es doloroso porque ya son muchos los grandes, los líderes que se van y nosotros los salseros nos sentimos muy afectados. Fue un gran productor, fue un gran arreglista, fue un gran cantante”, agregó Willie García.

Como salsero, Willie García reconoce que hay una deuda con el maestro Colón y que merecía muchos tributos y homenajes en vida que no se hicieron, por su aporte, por su música.

La última vez que se vio en concierto a Willie Colón en Cali fue en la versión 66 de la Feria de Cali en el 2023 durante el super concierto en el Pascual Guerrero, allí se recuerda cómo por un momento se notó cansado “se ahogó un poquitico por el tema de la respiración, pero podemos entender que puede haber sido el inicio de estos problemas cardíacos que comenzaba a sufrir”, recordó Carlos Molina director del Museo de la Salsa.

Molina dice que Colón marco la historia con el aporte de nuevos sonidos desde los años 70’s, que Héctor Lavoe y Rubén Blades se hicieron grandes con sus aportes “tanto que el álbum más vendido de la historia de la salsa es “Siembra” donde canta Rubén Blades, Pedro Navaja, es una genialidad de lo que era el gran Willy Colón”.

La historia y legado musical de Willie Colón serán protagonistas durante estos días en el Museo de la Salsa, donde se podrá ver algunas fotografías, entre ellas una tomada en compañía de Rubén Blades en 1979 cuando estuvieron por primera vez en Cali y otra que fue la última vez que vino con la Fania en 1993.