Detenido en Madrid, España, el líder de la banda armada ilegal de ‘Los Shottas’ de Buenaventura

Tenía bajo su mando a alrededor de 380 integrantes de esta organización criminal que opera en Buenaventura.

La Policía Nacional española detuvo este viernes 20 de febrero en la ciudad de Getafe, en Madrid, a Diego Optra, con una trayectoria criminal de 17 años y que tenía bajo su mando a alrededor de 380 integrantes de la organización criminal de “Los Shottas” que opera en el puerto de Buenaventura, la principal ciudad portuaria del Pacífico colombiano.

Era considerado coordinador de actividades delictivas, encargado del contrabando, narcotráfico y de numerosos asesinatos y extorsiones en este Puerto.

Los agentes de la Policía española iniciaron las gestiones para localizarle al tener conocimiento de que estaba siendo buscado, y lograron detenerle en la mañana de este viernes y ponerle a disposición judicial para su extradición.

La Policía colombiana destacó que esta captura es fruto de la colaboración policial internacional y gracias a la integración del Cuerpo en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado (GCO), la DIJIN de la Policía de Colombia (Dirección de Investigación Criminal), el grupo policial Greco de la Policía Nacional de Buenaventura e Interpol.