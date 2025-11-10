Hallaron un cuerpo femenino en la vía Bolombolo; se investiga si es la joven desaparecida en Venecia

Venecia- Antioquia

En la tarde de este lunes fue encontrado un cuerpo sin vida en una zona boscosa del municipio de Venecia, suroeste de Antioquia. El cadáver fue llevado por las autoridades judiciales a la morgue para su plena identificación.

Este cadáver fue hallado en el sector El Balzal, en la vía al corregimiento de Bolombolo. Según fuentes consultadas en la zona, indican que estaba en alto estado de descomposición, por lo que no se puede indicar su identidad, pero sí que es una mujer.

En la zona se rumora que podría tratarse de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años desaparecida desde la noche del domingo 2 de noviembre, durante las celebraciones del Festival de Globos. La joven fue captada en un video poco antes de su desaparición caminando con un hombre. Pero esta información no es confirmada aún por las autoridades de manera oficial, ya que no está identificada.

Por ahora se está a la espera de que las autoridades, como la alcaldía o la policía, entreguen el reporte oficial sobre si se trata de la joven desaparecida o no.

El pasado 7 de noviembre se llevó a cabo una marcha y velatón en el municipio de Venecia para pedir por el pronto regreso de la joven desaparecida Emiliana Castrillón Herrera. La marcha tuvo el siguiente recorrido: Parque Principal, Hospital – Tairona – Bomba – Parque Principal.