Deuda de las EPS por $304 mil millones pone en riesgo la atención en salud en el Magdalena
De ese total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora. Otros $149.394 millones corresponden a obligaciones menores a 360 días.
La Gobernación del Magdalena advirtió que la prestación de los servicios de salud en el departamento enfrenta una situación crítica debido a la retención de más de 304 mil millones de pesos por parte de las EPS.
Entre las entidades con mayor cartera acumulada se encuentran:
COOSALUD EPS SA: $125.913 millones
Nueva EPS SA: $60.523 millones
Cooperativa de Salud Comunitaria “COMPARTA”: $21.575 millones
Asociación Mutual SER: $19.817 millones
Salud Vida EPS SA: $18.241 millones.
Los 5 hospitales con la mayor cartera adeudada por las EPS son:
Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche:
$168.411 millones
Hospital San Rafael de Fundación: $37.099 millones
Hospital Fray Luis de León de Plato: $29.015 millones
Hospital La Candelaria de El Banco: $17.901 millones
Hospital Santander Herrera de Pivijay: $17.314 millones
Hospital San Cristóbal de Ciénaga: $9.639 millones.
La administración departamental advierte que continuará adelantando acciones administrativas y legales necesarias para salvaguardar el derecho fundamental a la salud y la estabilidad financiera de los hospitales públicos.
