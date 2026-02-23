Hable con elPrograma

Deuda de las EPS por $304 mil millones pone en riesgo la atención en salud en el Magdalena

De ese total, $154.870 millones corresponden a cartera con más de 360 días de mora. Otros $149.394 millones corresponden a obligaciones menores a 360 días.

Hospital San Cristóbal de Ciénaga/ Elizabet Molina

Magdalena

La Gobernación del Magdalena advirtió que la prestación de los servicios de salud en el departamento enfrenta una situación crítica debido a la retención de más de 304 mil millones de pesos por parte de las EPS.

Entre las entidades con mayor cartera acumulada se encuentran:

COOSALUD EPS SA: $125.913 millones

Nueva EPS SA: $60.523 millones

Cooperativa de Salud Comunitaria “COMPARTA”: $21.575 millones

Asociación Mutual SER: $19.817 millones

Salud Vida EPS SA: $18.241 millones.

Los 5 hospitales con la mayor cartera adeudada por las EPS son:

Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche:

$168.411 millones

Hospital San Rafael de Fundación: $37.099 millones

Hospital Fray Luis de León de Plato: $29.015 millones

Hospital La Candelaria de El Banco: $17.901 millones

Hospital Santander Herrera de Pivijay: $17.314 millones

Hospital San Cristóbal de Ciénaga: $9.639 millones.

La administración departamental advierte que continuará adelantando acciones administrativas y legales necesarias para salvaguardar el derecho fundamental a la salud y la estabilidad financiera de los hospitales públicos.

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

