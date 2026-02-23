Los presuntos tentáculos del Cartel Jalisco Nueva Generación en la región Caribe

Los presuntos tentáculos del Cartel Jalisco Nueva Generación se extienden hasta la región Caribe colombiana. Bandas locales, según investigaciones, le han servido al cartel como ‘puente’ para sacar droga a Centroamérica y Estados Unidos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con informes de inteligencia de las autoridades, desde hace varias décadas grupos transnacionales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, presuntamente, han subcontratado bandas del Atlántico como ‘Los Costeños y facciones del ‘Clan del Golfo’, para que actúen como ‘brazos operativos’, y garanticen el acopio de droga, la seguridad de las rutas y el control de los puertos para sacar el alucinógeno, recibiendo a cambio armas y financiación.

Los documentos de inteligencia dan cuenta que estos grupos mexicanos envían emisarios o delegados a ciudades como Barranquilla y Puerto Colombia para que tengan como tarea la verificación de la pureza de la droga y supervisar la logística financiera del negocio.

Incluso en enero del 2024 tres emisarios fueron capturados en el Atlántico al estar, supuestamente, relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se trató de alias Diego, alias Javi, y alias Rafa Cole.

¿Qué dice la defensora del Pueblo, Iris Marín?

Asimismo, en noviembre del 2025 la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que en la alerta temprana 022 del 2023 persistía en la presencia de carteles mexicanos en el Atlántico.

“En el departamento de Atlántico vemos una presencia de grupos dominante del ‘Clan del Golfo’, pero también grupos de criminalidad organizada, no solo nacionales, sino también de carácter internacional. El Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Balcanes, el Tren de Aragua, entre otros. Ante esto, la Defensoría tiene una serie de recomendaciones, generalmente recomendamos, el uso persuasivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también es importante la coordinación de la respuesta institucional a través de medidas de prevención más general relacionadas, por ejemplo, con la administración de justicia, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, dijo la defensora.

Según las autoridades, esta zona del Caribe sirve como puente de salida estratégica hacia mercados en Estados Unidos, Europa y las islas del Caribe, donde coordinan el envío de grandes cargamentos de cocaína a través de lanchas rápidas y contenedores contaminados.