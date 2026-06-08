La Administración Trump busca revocar ciudadanía de 17 personas: aparece hija de narco colombiano

Este lunes, 8 de junio, se conoció que la administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de acciones judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas, en lo que funcionarios describen como uno de los mayores esfuerzos de desnaturalización impulsados por el Gobierno federal en años.

Según el Departamento de Justicia, los casos involucran a ciudadanos naturalizados que presuntamente obtuvieron la ciudadanía mediante fraude, ocultaron información relevante durante sus procesos migratorios o no cumplían con los requisitos legales para acceder a la naturalización.

Entre las personas incluidos, según CBS, en esta ofensiva, aparecen dos casos relacionados con Colombia. Uno corresponde a una mujer identificada por las autoridades como hija de un narcotraficante colombiano, quien enfrenta acusaciones de lavado de dinero. El otro es un exsacerdote católico nacido en Colombia, señalado por presunto abuso sexual contra menores.

Las autoridades también informaron que entre los 17 casos hay personas condenadas o acusadas por delitos sexuales contra menores, fraude financiero, fraude migratorio y uso de identidades falsas.