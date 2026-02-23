Caso UNGRD: Estos son los seis congresistas que irían a juicio ante Corte Suprema de Justicia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso UNGRD: Estos son los congresistas que irían a juicio ante Corte Suprema de Justicia

Como lo había anticipado 6AM W, el magistrado Misael Rodríguez, de la Sala Especial de Instrucción, ya tiene lista su ponencia con la que enviaría a juicio ante la Corte Suprema de Justicia varios congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los congresistas son:

Wadith Manzur (Partido Convervador)

Liliana Bittar (Partido Liberal)

Julián Peinado (Partido Liberal)

Karen Manrique (Curul de paz)

Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)

Juan Diego Muñoz (Alianza Verde)

Cabe resaltar que en primicia para 6AM W, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave en el caso de la UNGRD, había mencionado alguno de estos nombres.

¿Qué dijo María Alejandra Benavides en 6AM W?

Entró al Ministerio de Hacienda en el 2020, donde estuvo como contratista por dos años. Fue en diciembre de 2022 cuando le dieron el cargo de asesor. “No esperaba lo que se venía”.

Mencionó que su jefe en ese entonces, Andrea Ramírez, le informó que el ministro decidió que ella la reemplazara en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso, en donde tuvo contactos con algunos parlamentarios ‘salpicados’ en el escándalo de corrupción.

Reiteró que está diciendo la verdad, aunque recordó que en todas las reuniones en las queestuvo como enlace entre el MinHacienda y el Congreso fue porque estaba “autorizada”.

“Mi intención no es hablar mal de nadie ni juzgar, pero sí contar lo que vi”, dijo. Además, explicó que las cosas que hizo no fueron por dinero, sino que siempre “hacía caso”.

“Eso que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Estaba trabajando en un Ministerio y recibiendo órdenes de un ministro. Estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir”, señaló.

¿Qué ha pasado en el escándalo de la UNGRD?

Luego de ser capturados, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla reconocieron haber entregado miles de millones de pesos a congresistas, entre ellos los entonces presidentes de Senado, Iván Name, y Cámara de Representantes, Andrés Calle.

¿De dónde salieron esos dineros? Del contrato de los carrotanques que pretendían sobre el papel llevar agua a La Guajira. Sin embargo, también se obtuvieron estos recursos de proyectos que se tramitaban para atender emergencias en diferentes municipios como Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra.