Cámara aprueba renuncia de Andrés Calle, investigado por escándalo de la UNGRD

Colombia

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la renuncia del expresidente de la corporación, Andrés Calle, quien está siendo investigado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

“Andrés David Calle Aguas, identificado con la cédula de ciudadania 1.063.290.869, acudo ante ustedes, de la manera más respetuosa, para manifestarles mi renuncia irrevocable al cargo de Representante a la Cámara que he ostentado hasta este momento. Mis condiciones personales actuales, por todos conocida, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida pertenecer a esta digna corporación”.

En dicha misiva, Calle asegura que no busca evadir su fuero judicial e indica que espera seguir presentando su defensa ante la Corte Suprema de Justicia.

”Esta renuncia, deseo dejar constancia, no busca evadir mi fuero judicial, pues, a pesar de todos los acontecimientos, espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ello no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural, que es la máxima corporación de la justicia ordinaria”.

¿En qué va el caso de Andrés Calle e Iván Name?

Recientemente la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme el llamado a juicio para los expresidentes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Eso significa que su proceso, pasa la etapa de juicio en la Sala Especial de Primera Instancia. Cabe resaltar que mientras avanza este proceso, los expresidentes están detenidos en la cárcel La Picota en el pabellón de funcionarios públicos.

Recordemos que, Name y Calle habrían recibido dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer el paso de las reformas del gobierno en el legislativo.

Calle habría recibido un soborno de $1.000 millones de pesos, que habrían salido de contratación irregular en la UNGRD. Este dinero, según primeras indagaciones, habría sido entregado directamente por Sneyder Pinilla.