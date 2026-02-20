El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Magistrado de la Corte Suprema tiene lista su ponencia en caso de congresistas de la UNGRD

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, aseguró que el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los congresistas salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) ya tiene lista su ponencia.

“No se ven las cosas muy amables para los congresistas”, aseguró Sánchez Cristo.

La noticia se da previo a las elecciones legislativas y presidenciales, pues congresistas de varios partidos políticos se vieron señalados en la polémica por la que ya fueron capturados Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de la UNGRD.

¿Qué ha pasado en el escándalo de la UNGRD?

Luego de ser capturados, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla reconocieron haber entregado miles de millones de pesos a congresistas, entre ellos los entonces presidentes de Senado, Iván Name, y Cámara de Representantes, Andrés Calle.

¿De dónde salieron esos dineros? Del contrato de los carrotanques que pretendían sobre el papel llevar agua a La Guajira. Sin embargo, también se obtuvieron estos recursos de proyectos que se tramitaban para atender emergencias en diferentes municipios como Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra.

Escuche la noticia completa aquí:

