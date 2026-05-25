“No caeremos en el abismo por el que se fue Venezuela”: Paloma se reunió con María Corina Machado

La candidata presidencial Paloma Valencia, acompañada por la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, se reunió con la premio Nobel y líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

En la reunión, que se realizó en Panamá, la candidata del Centro Democrático dijo que el ejemplo de Machado “es la brújula que se necesita para que Colombia no repita la historia de Venezuela”.

“María Corina es el símbolo de la mujer libre y estamos, además, con una mujer que también admiro: María Claudia Tarazona, que se ha podido sobreponer a semejante asesinato para decirles a los colombianos que la historia continúa y que no vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela”, señaló.

Y agregó que “van a luchar por la democracia y la libertad en Colombia”.

Por su parte, Tarazona dijo que “es un orgullo muy grande” reunirse con la líder venezolana y reveló que su esposo “se soñaba con conocerla”.

María Corina Machado envió un mensaje a los colombianos

Tras su encuentro con Valencia y Tarazona, Machado les envió unas palabras a los colombianos, a pocos días de las elecciones presidenciales.

“Quiero hacerles llegar un mensaje de mucha fuerza y confianza en estos días decisivos para el futuro de Colombia”, dijo.

Y expresó que “se siente profundamente emocionada” por esta visita “en un momento decisivo para Colombia y Venezuela”.

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