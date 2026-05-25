Ataques ucranianos en Rusia y Donetsk, en escalada con misil nuclear Oreshnik, dejan seis muertos

Seis personas, entre ellas dos niños, murieron el lunes en ataques ucranianos en Rusia y en una zona de la región ucraniana de Donetsk (este) controlada por Moscú, informaron las autoridades locales.

“Como consecuencia de la agresión armada ucraniana en el distrito de Kalininski de Gorlovka, han muerto seis civiles, entre ellos dos niños nacidos en 2012 y 2013”, declaró el alcalde Ivan Prikhodko, que utilizó la grafía rusa del nombre de la localidad.

De madrugada, dos personas fallecieron en el ataque de drones ucranianos contra las regiones fronterizas rusas occidentales de Briansk y Bélgorod, habían informado horas antes a las autoridades locales.

Ucrania ataca regularmente a Rusia en represalia por los bombardeos diarios de los que es objeto desde que Moscú lanzó en febrero de 2022 su ofensiva a gran escala contra de su territorio.

El domingo de madrugada, al menos cuatro personas murieron y más de 100 resultaron heridas en intensos bombardeos rusos en Ucrania, sobre todo en Kiev, según las autoridades.

Kiev y Moscú informaron también que Rusia había utilizado un misil balístico Oreshnik, con capacidad nuclear, en esos bombardeos.

Con ellos, Rusia afirmó responder a un ataque de las fuerzas de Kiev contra edificios educativos de Lugansk, una región ocupada por Moscú en el este de Ucrania, que causó 21 muertos y más de 40 heridos.

Las negociaciones bajo mediación estadounidense para poner fin a este conflicto están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.