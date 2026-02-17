Nueva EPS atribuyó muerte de Kevin Acosta a caída que tuvo; dijo que dio medicamento hasta diciembre

Nueva EPS atribuyó muerte de Kevin Acosta a caída que tuvo (créditos: Nueva EPS y GettyImages)

En un informe técnico integral, la entidad señaló que el menor se encontraba en “manejo profiláctico mensual conforme a esquema clínico especializado con aplicación de factor VIII cada 28 días con administración continua desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 sin interrupción”.

Es decir, Kevin recibía de forma preventiva el medicamento indicado para su hemofilia cada 28 días y no hubo suspensión del tratamiento durante ese periodo, según la EPS.

De acuerdo con el documento, “la última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025”, por lo que “la siguiente aplicación correspondía al ciclo programado para el mes de enero de 2026”.

Nueva EPS indicó que durante el proceso de portabilidad solicitado por la madre del menor —del municipio de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander)— se gestionó la continuidad del tratamiento. La entidad reconoció que el cambio de municipio “generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual de medicamento”.

El ingreso de Kevin Acosta al hospital

Sobre el evento que desencadenó la hospitalización, la EPS afirmó que el menor ingresó el 8 de febrero de 2026 a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito con “trauma craneoencefálico secundario a caída desde un muro de aproximadamente 1,5 metros de altura mientras montaba bicicleta”.

El informe detalla que el paciente presentó hematoma epidural, fracturas y edema cerebral grave. Posteriormente fue trasladado en ambulancia aérea al Hospital La Misericordia de Bogotá, donde recibió manejo en Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico con intervención de varias especialidades.

En el documento, la entidad concluye que “la muerte fue secundaria al trauma cráneo encefálico severo”, y señaló que se encuentra “a la espera de reporte de necropsia médico legal”.

Sin embargo, el caso ha generado controversia nacional, luego de que la familia del menor denunciara presunta negligencia en la atención y en la entrega oportuna del tratamiento para la hemofilia por parte de la EPS.