¿Estrategia guerrillera? Frente 36 estaría difundiendo información sobre la muerte de cabecillas

Antioquia

Desde la noche del jueves comenzó a circular una información la cual indicaba que el tercer cabecilla del frente 36 de las disidencias, Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, alias “Guaricho” o “Manuel”, habría muerto. Incluso los mismos cabecillas del grupo lamentaron el fallecimiento.

Caracol Radio conoció que también circuló información de que alias “Lobo”, quien es el cabecilla del frente 36 en San Andrés de Cuerquia y que logró fugarse de un operativo la semana anterior, también habría muerto. Esta información circuló por redes como TikTok y cadenas de WhatsApp.

Ante esta información, Caracol Radio buscó a diferentes fuentes y todos aseguraron que están vivos y bien de salud. Además, esto estaría relacionado con una estrategia del grupo guerrillero para reducir las operaciones de la fuerza pública contra ese frente, que ha sido duramente golpeado en los últimos días por incautaciones y destrucción de material.

Por ejemplo, alias “Guaricho” publicó en la tarde del jueves en sus redes sociales que lamentaba la muerte de un compañero, al parecer alias “Teo“ . Este, explosivista del frente 36, murió mientras manipulaba artefactos. Lo que deja en evidencia que “Guaricho” está vivo.

Sobre este cabecilla del frente 36, bajo las órdenes de alias “Calarcá” y “Primo Gay”, se sabe que tiene una orden de captura por el delito de tráfico de armas y reclutamiento de menores; además, es señalado de instalar el campo minado en el que murieron los 13 policías el pasado mes de agosto de 2025 en la población de Amalfi. Lleva 10 años en la organización y desde el 2024 es el tercer cabecilla.

Mientras que de Wilmas Elías Zuela Pulgarín, alias “Lobo” o “Emanuel” , de 30 años, cabecilla de comisión del frente 36 en San Andrés de Cuerquia, tiene orden de captura por los delitos de homicidio agravado. También tiene concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. También tiene fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Todas las fuentes consultadas aseguran que estos dos cabecillas están vivos y continúan delinquiendo para el frente 36 de la guerrilla.