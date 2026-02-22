Golpe al narcotráfico en el Cauca: más de una tonelada de droga fue incautada en menos de 24 horas

Popayán, Cauca

El Ejército Nacional confirmó la incautación de más de una tonelada de estupefacientes en tres operaciones desarrolladas en el departamento del Cauca en menos de 24 horas.

De acuerdo con la institución, fueron incautados cerca de 300 kilogramos de pasta base de coca y 1.321 kilogramos de marihuana tipo creepy, en acciones adelantadas en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía; en la vereda Potrerito y en zona urbana de Popayán.

La primera operación se realizó mediante un puesto de control en El Estrecho, donde fue interceptado un vehículo tipo furgón que transportaba la pasta base de coca, avaluada en más de 600 millones de pesos.

De manera simultánea, en la vereda Potrerito, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 12 localizaron y destruyeron dos secaderos artesanales utilizados para el procesamiento de marihuana. En el lugar fueron incautados aproximadamente 1.200 kilogramos de esta sustancia, que según inteligencia militar estaban listos para ser enviados hacia la frontera con Ecuador y posteriormente a mercados internacionales en Centroamérica y Estados Unidos.

En una tercera acción, en coordinación con la Policía Nacional, el Gaula Militar Cauca realizó un allanamiento en zona urbana de Popayán, donde incautó 97 kilogramos de marihuana, 500 gramos de clorhidrato de cocaína y un arma traumática, material avaluado en más de 210 millones de pesos.

El brigadier general Alirio Aponte, comandante de la Vigésima Novena Brigada, señaló que “en menos de 24 horas logramos un contundente golpe al narcotráfico en el departamento del Cauca, con la incautación de más de una tonelada de estupefacientes, afectando de manera directa las finanzas de las estructuras criminales que pretendían movilizar el alcaloide hacia la frontera con Ecuador”.

El oficial agregó que estos resultados representan una afectación superior a los 2.000 millones de pesos en las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

El Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones militares para debilitar las fuentes de financiación ilegal y proteger a la población civil en el suroccidente del país.