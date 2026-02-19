Comunidades del CRIC en emergencia educativa; se tomaron instalaciones de la gobernación del Cauca

Los manifestantes pasaron la noche al interior de la dependencia de educción. Crédito: CRIC.

Popayán - Cauca

Comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, se declararon en emergencia educativa y se tomaron pacíficamente, desde hace más de 12 horas, las instalaciones de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cauca.

Los manifestantes exigen el nombramiento de 112 docentes dinamizadores para fortalecer el Sistema Educativo Indígena, pactado en la minga ancestral de El Pital en enero con el Gobierno nacional.

La situación, según las comunidades, afecta el derecho a la educación de los menores y los deja propensos a fenómenos como el reclutamiento forzado.

Edgar Fernández, consejero mayor del CRIC, explicó que la ausencia de estos docentes afecta a más de 1.500 niños en escuelas ubicadas a dos, tres y cuatro horas de distancia, dejándolos vulnerables.

Según Fernández, el nombramiento debía comenzar gradualmente en febrero y hasta junio per hasta ahora no ha empezado.

“Pedimos un encuentro con el gobernador, pero no ha sido posible. Nos atendió la secretaria de educación “quien cambió la versión, afirmando que hay que hacer un nuevo estudio de tasa técnica, situación que no es parte del acuerdo porque ya se ha definido un número determinado de docentes”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Educación departamental, Inés Larrahondo, explicó que, “los ejercicios técnicos no nos arrojan esa información relacionada con el número de profesores que exigen, Estamos solicitando la posibilidad de ir a territorio para verificar la información que se plantea y hacer los nombramientos en que se requieran en los establecimientos educativos”.

Las comunidades afirmaron que se mantendrán en las instalaciones exigiendo atención hasta que se solucione la problemática.

Por ahora hay alrededor de 100 comuneros en las instalaciones y en las próximas horas podrían llega r cerca de mil.

Entre tanto, los funcionarios y contratistas de la dependencia fueron enviados a trabajo remoto para evitar inconvenientes.