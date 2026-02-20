Destruyen en el Cauca dos poderosos explosivos, frustrando un ataque terrorista

Toribío - Cauca

Tropas del Ejército Nacional frustraron un atentado terrorista que iban a perpetrar las disidencias de “Mordisco” en el norte del Cauca, con la desactivación de dos artefactos explosivos.

Unidades de la Brigada 29 en ejercicios de control territorial ubicaron y destruyeron de manera controlada las cargas improvisadas, tipo cilindro, en la vereda La Natala, zona rural de Toribío.

Los artefactos habrían sido preparados e instalados por la estructura Dagoberto Ramos, para atentar contra las tropas que adelantan operaciones militares en la zona.

“Gracias a la intervención del grupo EXDE, fueron neutralizados sin afectaciones a la Fuerza Pública ni a la población civil”, señaló el Ejército.

El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Javier Hernando Africano ya había señalado que, “las estructuras armadas han instalado algunos cilindros y explosivos en algunas zonas, pero afortunadamente la tropa ha reaccionado de forma adecuada, contrarrestando la amenaza”.

Según el oficial, estas acciones registradas particularmente en el norte del Cauca serían una retaliación del grupo armado tras los recientes golpes del Ejército incluida la neutralización de alias “Whisky”.

Las operaciones militares continúan en la zona para garantizar la seguridad de las comunidades.