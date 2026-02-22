Mindefensa desmintió que personas ajenas participen en la contratación del Escudo Antidrones

Orden Público

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que es “falso” que se estén presentando supuestos hechos de corrupción en la estructuración del contrato para adquirir el Escudo Nacional Antidrones.

“Ninguna persona ajena al Ministerio de Defensa está participando en la estructuración de este contrato”, afirmó Sánchez.

El pronunciamiento se dio luego de que el periódico El Colombiano hubiese publicado que Camilo Benedetti, hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, al parecer estaría vinculado a la empresa Force Improvement LLC, que presuntamente está interesada en el contrato entre Colombia y Turquía por 1.681 millones de dólares (6,2 billones de pesos).

Sobre esto, el ministro Benedetti también se pronunció: “Primero que todo, lo que haga mi hermano no tiene nada que ver con lo que yo haga y lo que yo haga no tiene nada que ver con lo que él hace".

Añadió que “segundo, mi hermano no es socio de Carlos Dada ni Carlos Dada es comisionista de armas. La empresa con la que relacionan a Camilo no ha vendido nada a las Fuerzas Militares desde finales del 2021, antes de que iniciara este Gobierno, hoy no tiene ni cuenta bancaria. Tercero, el Gobierno no ha abierto el proceso de compra de antidrones, y hay unos creativos que dicen que yo estoy intrigando para eso”.

Sobre esto, Sánchez aseguró que “es falso” y que “el Ministerio de Defensa Nacional designó a un grupo de contratación integrado por expertos del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial, de la Armada Nacional y de la Policía Nacional, articulados con la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, para adelantar este proceso”.

También dijo que, en este caso, se cuenta con el apoyo del Grupo de Transparencia del Ministerio.

“Hemos invitado a la Contraloría y a la Procuraduría para que acompañen este proceso, que está hasta ahora en la etapa de desarrollo de los estudios previos, del estudio de mercado; está en la fase precontractual, conociendo qué opciones hay en el mercado”.

El ministro Sánchez también aclaró que solo se está verificando la oferta que hay en el mercado.

“Entonces, decir que los acercamientos que ha hecho el Ministerio de Defensa, conociendo capacidades en Turquía, conociendo capacidades en Qatar, conociendo capacidades en República Checa, en Estados Unidos, en Europa, sea direccionar algo, eso es una irresponsabilidad (...)”, afirmó.

Agregó que “nosotros hemos demostrado actuar con total transparencia”.