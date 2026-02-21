MinTrabajo sella oficinas de electrificadora de Santander, mientras que ANDI advierte riesgos

Usuario de la Electrificadora de Santander recibió una factura por 276 millones. / Getty Images ( Getty Images )

En las últimas horas, por solicitud del sindicato Sintraelecol, el Ministerio del Trabajo finalizó en la madrugada el sellamiento de las oficinas de la Empresa de Energía de Santander (ESSA), en el marco de la huelga promovida desde el 20 de febrero.

“La medida se llevó a cabo en las dependencias de área legal, Secretaría General y auditoría en Bucaramanga, así como las áreas de atención técnica de clientes y la oficina de reducción y control de energía en Barrancabermeja, conforme a las actuaciones adelantadas por la autoridad laboral”, indicó el Ministerio del Trabajo.

Más información En el INC implementan un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata que es menos radioactivo

Si bien el gobierno asegura que estas instalaciones no son esenciales para la generación de energía, hizo un llamado al diálogo.

“Por ello, las autoridades laborales velan porque cualquier manifestación de protesta colectiva se desarrolle sin comprometer la continuidad del servicio esencial de energía, privilegiando mecanismos que permitan mantener las actividades indispensables mientras se tramitan las diferencias entre trabajadores y empleador”, indicó la autoridad laboral.

ANDI advierte que podría haber un millón de afectados

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado urgente al diálogo ante el anuncio de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM.

El gremio recordó que el servicio de energía eléctrica es esencial y su interrupción podría afectar a más de 958 mil usuarios en 102 municipios de seis departamentos. Además, advirtió que estarían en riesgo hospitales, acueductos, instituciones educativas, aeropuertos y sistemas de seguridad ciudadana.

La ANDI instó a las autoridades y a las partes involucradas a priorizar el diálogo institucional para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones a la ciudadanía y a la productividad de la región.