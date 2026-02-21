Gobierno recuerda obligación de las EPS de eliminar barreras de atención en Salud

SALUD

La Superintendencia Nacional de Salud recordó a las entidades responsables del aseguramiento en salud que identifiquen, eliminen y corrijan de forma inmediata cualquier barrera administrativa, contractual, operativa o relacionada con la red de prestadores que restrinja el acceso efectivo de los afiliados a los servicios de salud.

La entidad fue enfática en señalar que las EPS deben garantizar atención inmediata, continua y sin dilaciones, bajo criterios de oportunidad, calidad, integralidad y eficacia en todos las etapas por las que atraviesa un paciente.

Prioridad a población vulnerable

Dice la Superintendencia que la obligación de las EPS cobra especial relevancia cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional, entre ellos mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH, trasplantes y patologías huérfanas.

En ese sentido, la entidad reiteró el cumplimiento obligatorio de la Circular Conjunta Externa 019 de 2025 y advirtió que su inobservancia dará lugar a actuaciones administrativas.

Medicamentos sin excusas

Sobre el suministro de medicamentos y tecnologías en salud, la entidad exigió control estricto sobre la entrega completa y oportuna, así como seguimiento permanente a gestores farmacéuticos y operadores logísticos.

Las EPS no podrán trasladar a los usuarios las consecuencias derivadas de fallas contractuales, administrativas, financieras o logísticas.

"En casos de medicamentos reportados como agotados o desabastecidos, deberán activar planes de contingencia inmediatos, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012″, indicó la entidad.



