¿Dónde está la carretera más larga del mundo? Atraviesa 14 países, entre ellos Colombia y Ecuador

Los viajes siempre son una forma de dispersar la mente para el ser humano, sea cual sea el motivo: turismo o negocios, por ejemplo, pues es una forma de enfrentarse a nuevas experiencias que generan un cierto gusto para la persona.

Así mismo, con el paso de los años y el avance científico, tecnológico y económico en todas las civilizaciones, un sector que avanzó fue el del transporte, pues se pasó de un transporte impulsado por un caballo, por ejemplo, a volar en avión o andar por tierra en vehículos automotores, que, justamente, son dos de las formas más comunes de viajar hoy en día: por tierra y por aire.

Ahora, son muchas las personas que prefieren más una manera que otra, sea por la razón que sea, siendo la de la materia económica una de las principales.

Sin embargo, aunque se piense hoy por hoy que viajar por tierra se hace solo por territorio nacional, la realidad del asunto es que no; hay viajes por vía terrestre entre países, principalmente en Europa por medio del tren, pero también en Latinoamérica por medio de un bus.

¿Cuál es la carretera más larga del mundo?

La carretera más larga del mundo se sitúa en América, pasando por 14 países, entre los que se encuentra Colombia. Su extensión superó los 30.000 kilómetros y para 1936 fue inaugurado su primer tramo; fue en ese momento que se le dio el nombre de Carretera Panamericana.

De acuerdo con la revista de la Universidad de Florida Central, esta enorme vía pudo ser llevada a cabo gracias a “las negociaciones, políticas e ideas que comenzaron con un ferrocarril en el siglo XIX” y, luego de 30 años, consolidarse como se conoce actualmente; sin embargo, aún está incompleta debido al tapón del Darién, una espesa selva montañosa de 84 kilómetros ubicada entre Panamá y Colombia que, por la complejidad del terreno, “la ausencia de infraestructura, el comercio ilegal, el paso de migrantes”, entre otros, imposibilita su continuidad.

¿Qué países atraviesa la carretera Panamericana?

De acuerdo con Google Maps, la Carretera Panamericana pasa por 14 países desde Argentina hasta el norte de Estados Unidos:

Argentina

Chile

Perú

Ecuador

Colombia

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

México

Canadá

Estados Unidos

