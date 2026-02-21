Volcamiento de tractocamión obliga al cierre de La Cordialidad en Sabanalarga

Un tractocamión que transportaba cerca de 10.700 galones de combustible se volcó la mañana de este 21 de febrero en el municipio de Sabanalarga, lo que obligó al cierre total de la Ruta Nacional 9006, conocida como La Cordialidad.

De acuerdo con un comunicado de Autopistas del Caribe, el incidente se registró a las 8:19 a.m.

“El evento corresponde al volcamiento de un tractocamión que transportaba aproximadamente 10.700 galones de combustible”, informó la concesión.

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de los usuarios y del entorno, fue necesario realizar el cierre total de la calzada sencilla mientras se desarrollan las labores de atención y el trasiego seguro del combustible, a cargo de una empresa especializada contratada por el transportador.

Organismos atienden la emergencia

En el sitio hacen presencia unidades de la concesión, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la empresa de atención de emergencias del transportador. Según la entidad, las autoridades articulan acciones “para controlar la situación, mitigar riesgos y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible”.

El cierre de la vía fue estimado preliminarmente hasta las 12:30 p.m., aunque la reapertura dependerá de la evolución de las labores técnicas en curso.

Como ruta alterna, la concesión recomendó a los conductores tomar la vía Cartagena–Barranquilla, conocida como la Vía al Mar, y atender las indicaciones de las autoridades en el lugar. Asimismo, pidió a los usuarios consultar los canales oficiales para información actualizada sobre el estado de la carretera.