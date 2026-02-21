Juan Manuel Santos defendió la Línea Negra y pidió nuevo decreto tras fallo del Consejo de Estado

El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la Línea Negra luego de que el Consejo de Estado declarara nulo, el pasado 12 de febrero, el decreto que consolidaba esta figura de protección territorial.

Según explicó, la Línea Negra “no es un simple trazo en un mapa”, sino “un anillo invisible que une decenas de sitios sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta”. Agregó que representa “la conexión espiritual entre montañas, ríos, lagunas y playas” y “el tejido profundo que sostiene la memoria ancestral” de los pueblos indígenas Kogi, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.

Santos subrayó que se trata de “un territorio que no solo es biodiverso, sino sagrado”, cuidado durante siglos por comunidades indígenas que han protegido “un patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad”.

Frente a la decisión judicial, señaló que esta se fundamenta en “dos aspectos formales, no de fondo”, los cuales —afirmó— “pueden y deben corregirse”.

El primero, relacionado con la consulta a comunidades afrocolombianas y al pueblo wayúu, sobre lo cual sostuvo que “durante más de cuatro años de discusión estas comunidades fueron tenidas en cuenta y participaron en el proceso”.

El segundo argumento tiene que ver con la falta de cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mapas que —según indicó— “hoy ya existen”.

“El preservar la Línea Negra no es un capricho, es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual”, enfatizó. Añadió que también se trata de “honrar una orden de la Corte Constitucional desde el año 2013” y de reconocer que “la naturaleza y la cultura no pueden separarse”.

El exmandatario rechazó además lo que calificó como “noticias falsas” alrededor de la figura, al aclarar que la Línea Negra “no impone creencias a nadie, no afecta la propiedad privada ni desconoce derechos adquiridos, no modifica la consulta previa ni crea nuevas autoridades ambientales”.

En cambio, explicó, “garantiza que las comunidades indígenas puedan acceder a sus sitios sagrados, realizar sus pagamentos y mantener vivo un equilibrio que nos beneficia a todos”.

Finalmente, Santos pidió que el presidente de la República expida “lo antes posible” un nuevo decreto que subsane los aspectos señalados por el Consejo de Estado. “Proteger la Sierra Nevada, su naturaleza, sus pueblos ancestrales y su integridad es una responsabilidad de todos, un compromiso con nuestra historia y, sobre todo, con las generaciones que vienen”. relató.