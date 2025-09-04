Desmanes y enfrentamientos antes y después del partido entre Deportes Quindío y Atlético Nacional

Armenia

El partido era catalogado de alto riesgo precisamente por las diferencias entre las barras de los equipos deportivos por eso estaban establecidos los planes de seguridad por parte de las autoridades, pero a pesar del esfuerzo todo el trabajo se vio empañado por los enfrentamientos y disturbios a las afueras del estadio centenario de Armenia que derivo en todo un caos.

Una vez inició el partido en la noche del miércoles 3 de septiembre no hubo mayor dificultad y el desarrollo del partido se llevó a cabo sin inconvenientes incluso una protesta pacifica por parte de los hinchas del Deportes Quindío donde expusieron una pancarta con la cara del dueño del equipo Hernando Ángel “El mejor refuerzo, cambio de dueño”.

Precisamente el previo al encuentro deportivo dejó como saldo seis personas atendidas por la Cruz Roja seccional Quindío, aunque por fortuna ninguna de gravedad de acuerdo con la información de las autoridades.

El secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez entregó un reporte preliminar donde reconoció la complejidad de la situación, pero resaltó las bondades en cuanto a 16 mil espectadores que disfrutaron al interior del estadio el encuentro deportivo.

“Vanessa el balance es que al inicio del partido, antes de apertura de puertas unos muchachos se enfrentaron. Hubo varios heridos. Uno fue remitido ahí al hospital del sur”, dijo.

Añadió: “Otros los atendieron ahí mismo en el estadio, pero pues el balance general para la ciudad es bueno. Después de tener 16.000 espectadores gozando de un evento como el partido que vivimos”.

Es importante anotar que una vez finalizó el partido se registró nuevamente alteración del orden público en el sector de la glorieta de la Arcadia donde otra persona resultó herida.

Además, fue atacado con piedras el bus que transportaba a los jugadores del equipo paisa cuando salía del estadio centenario y por fortuna no hubo personas lesionadas en este lamentable hecho.

Finalmente, el Deportes Quindío ratificó su eliminación de la Copa Dimayor luego de empatar 2 a 2 con Atlético Nacional en el estadio Centenario de Armenia y terminar la serie 6 a 2.