Deportes Quindío, 75 años de fundación, una celebración de contrastes para sus hinchas

Y en este noticiero del mediodía hablamos de los 75 años que está cumpliendo de fundación el Deportes Quindío, 8 de enero de 1951 y por eso hemos contactado a uno de los tantos hinchas fieles del equipo milagroso Maykol Flores es conocido en el mundo de las barras y de artillería verde como coca.

Un día con un sinsabor

Maykol Flores: es un día con sin sabor muy grande, son 75 años de historia, pero también son muchos años de fracaso de nuestra institución Deportes Quindío. Hoy debería ser un día para que los hinchas en general estuvieran festejando, celebrando, estar programando qué se va a hacer en conmemoración a esta fecha tan importante.

Pero pues esa no es la realidad, la realidad es que hoy precisamente estamos es buscando la manera de alzar la voz para para ser escuchados,

Mala administración del Deportes Quindío

Maykol Flores: Sabemos que por muchos años la dirigencia de administración de Deportes Quindío nos ha tenido suspendidos en la categoría B sin esperanzas de ascender nuevamente y bueno, pues las tristezas son más que las alegrías para los hinchas del Deportes Quindío.

Inconformidad de los hinchas

Maykol Flores: por mucho tiempo uno escucha en las calles, en los cafés, en todos lados, uno escucha los comentarios de la gente de que no han vuelto al estadio, que porque mientras tengamos el presidente actual del equipo no van a volver al estadio, que por los resultados del equipo la gente no va al estadio, que ese equipo es un equipo del valle, que ese equipo no nos representa y pues sí, al final tienen razón, pero yo me pregunto qué hace la gente por cambiar esto que estamos viviendo hoy en día.

Marcha de protesta en Calarcá

Sabemos que nosotros podemos manifestarnos de manera pacífica y hoy quisimos convocar a eso. De manera pacífica asistimos personas del común, hinchas del común, esa persona que hace más de 20 años no va al estadio porque no tiene un equipo que lo represente de manera digna y asistimos de manera pacífica con camiseta de Quindío, con bandera, con sombrilla para alzar esa voz de protesta.

¿Cuáles son los puntos?

Nosotros tenemos varios puntos, uno de los puntos y es el más importante. que creo yo, es tener un equipo, sí, un proyecto serio, un equipo digno y competitivo que pueda tener la oportunidad de volver a la primera categoría. Ese es uno de los de los puntos por los cuales estamos marchando, pero son muchos más puntos.

Tenemos también un punto por el cual estamos marchando y es que necesitamos de manera urgente que el fútbol profesional colombiano sea regulado por el gobierno nacional, O sea, hoy en día se compra y se vende una ficha, hoy en día aparecen y desaparecen equipos a su antojo. Hoy en día el fútbol profesional colombiano es un monopolio. Monopolio entre tres ciudades, entre Bogotá, Medellín y Cali, donde la mayoría de los equipos de fútbol profesional colombiano y las fichas. Entonces, queremos buscar la manera de que esto, aunque es un negocio privado y todos lo conocemos,

¿No hay mucho optimismo frente a la conformación del equipo para el 2026?

Todos los años es lo mismo y creo que cada año es peor al año anterior, Deportes Quindío desde que está en la categoría B siempre ha sido protagonista del torneo, siempre estaba en el primero o segundo lugar donde durante todo el torneo y en los cuadrangulares nunca faltaba. Hoy en día eso no pasa, de 3 años para acá el equipo ni siquiera clasifica a los cuadrangulares finales, entonces, algo está pasando allí, nosotros hemos buscado de todas las maneras comunicarnos con el señor Hernando Ángel, el señor no le interesa, sabemos que no le interesa.

Entonces, es ahí donde surge también un tercer punto. Debe haber una modificación a los estatutos de la Dimayor. Hoy en día no pueden seguir ganando los equipos de la B, no pueden seguir ganando, lo mismo por derechos de televisión que equipos que están en la primera categoría como Nacional, América, millonarios, Medellín.

¿Cómo el Deportes Quindío va a estar ganando lo mismo que ganan esos equipos? Pues claro, ellos son cómplices, la Dimayor es cómplice de ese fracaso del fútbol profesional colombiano, de todas esas afectaciones, porque si le siguen pagando un equipo que está en la B, como si estuviera en la categoría A, pues claro, el equipo se va a amañar en la B, va a invertir muy poco, casi nada y va a seguir obteniendo unas cifras de utilidad muy altas.

¿Qué recuerda de esas épocas bonitas y doradas del Deportes Quindío?

Michael Flores Coca: mis recuerdos más más bonitos y más cercanos fue de los primeros cuando empecé a ir al estadio que fue en el año 1997, cuando Quindío tuvo esa gran campaña. Sí, que nos empatan al último minuto acá en el Estadio Centenario con gol del fantasma Ballesteros frente al Bucaramanga, Ese es mi recuerdo más bonito, más alegre.

De ahí hacia acá, pues la verdad han sido pocos los recuerdos de alegría, pero seguimos. Ahí seguimos en la lucha, apoyando el equipo y esperando con la fe y con la esperanza de que en algún momento esta situación pueda cambiar. como dice el dicho, uno puede cambiar de esposa, puede cambiar de carro, de casa, hasta de familia, pero de equipo nunca.