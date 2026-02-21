Tabla de posiciones Bundesliga, tras triunfo del Bayern Múnich de Luis Díaz ante Eintracht Frankfurt. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

¡Partidazo en el Allianz Arena! En la continuidad de la jornada 23 de la Bundesliga, el Bayern Múnich consiguió una apretada victoria por 3-2 frente a un combativo Eintracht Frankfurt, resultado que le permite mantenerse al margen como único líder del campeonato.

Lo que parecía un compromiso sumamente tranquilo para Luis Díaz (titular) y los suyos, terminó en pánico por cuenta de los groseros errores defensivos.

Y es que el Bayern ganaba 2-0 en apenas 20 minutos, gracias a las anotaciones tempraneras de Aleksandar Pavlović con un certero remate de volea y el cabezazo de Harry Kane. El dominio se mantuvo en la segunda parte, incluso al 68′ al marcar su doblete Kane.

Ahora bien, el cierre del encuentro fue angustia total. Sobre los 77′, una violenta patada de Kane terminó siendo sancionada como pena máxima, tras revisión en el VAR, y Jonathan Burkardt la transformó en gol. Posteriormente, un error infantil de Kim Min-Jae le permitió a Arnaud Kalimuendo sellar el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, el Bayern llega a 60 unidades y mantiene una ventaja de 9 puntos sobre Borussia Dortmund, que jugará a segunda hora en casa del RB Leipzig.

Tabla de posiciones de la Bundesliga