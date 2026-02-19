“La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”: Contralor sobre muerte de Kevin Arley

La muerte del niño de siete años Kevin Arley Acosta volvió a poner en el centro del debate la situación del sistema de salud y, en particular, las intervenciones realizadas a las EPS en el país. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que este caso debe marcar un punto de inflexión y no convertirse en un episodio más dentro de la crisis.

Kevin falleció el 13 de febrero de 2026, donde según denuncias de su familia y de la Liga Colombiana de Hemofílicos, no habría recibido, durante dos meses, el medicamento profiláctico “Hemlibra”, el cual era esencial para su enfermedad.

El jefe del ente de control recordó que la Contraloría había advertido con anterioridad sobre los riesgos y dificultades que podían surgir tras las intervenciones administrativas.

“La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”, señaló, al insistir en que los problemas estructurales del sistema no se resuelven únicamente con la toma de control de las entidades.

Rodríguez reconoció que el sistema de salud arrastraba fallas desde antes, e incluso procesos de responsabilidad fiscal por millonarios recursos. Sin embargo, subrayó que eso no exime de revisar lo que está ocurriendo actualmente con las entidades intervenidas.

Responsabilidad directa del Gobierno

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la responsabilidad que asume el Estado cuando decide intervenir una EPS. En el caso de esta, la más grande del país, el contralor fue enfático: al intervenir, el Gobierno pasa a asumir la responsabilidad directa sobre su funcionamiento y debe responder por la calidad y oportunidad del servicio.

Advirtió que persisten dificultades en el flujo de recursos y falencias en la gestión, elementos que, según dijo, deben revisarse de manera desapasionada y técnica.

Además, reveló que la Contraloría no ha tenido claridad plena sobre los estados financieros de la entidad, lo que dificulta ejercer un control fiscal en debida forma. “Si una entidad no entrega estados financieros, digáme cómo va a poder uno auditarla en debida forma si eso es lo fundamental que debe existir”, afirmó Rodriguez.

“No se trata de justificar errores”

Frente a la muerte de Kevin Arley, el contralor hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que el caso no se reduzca a explicaciones formales o justificaciones administrativas. “Esto no se trata de justificar lo injustificable”, afirma Rodriguez en su intervención.

A su juicio, esta tragedia debe servir para reflexionar sobre si el servicio se está prestando como corresponde y si las intervenciones han logrado estabilizar el sistema o, por el contrario, han profundizado las fallas.