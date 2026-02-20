INS refuerza atención sanitaria en Córdoba con antivenenos ante riesgo por inundaciones

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó antivenenos de forma gratuita en el departamento de Córdoba como medida preventiva ante el riesgo de aumento de accidentes ofídicos, aquellos producidos por mordeduras que inyectan sustancias tóxicas y generan emergencias médicas, en medio de la emergencia por lluvias e inundaciones que afecta a la región Caribe colombiana.

Durante esta semana, un equipo técnico del INS, liderado por su directora Diana Pava, recorrió varios municipios afectados por el frente frío que ha generado inundaciones, desbordamientos y alertas en buena parte del territorio cordobés.

Además de Montería, visitaron Tierralta, Valencia y Montelíbano para evaluar la situación de salud pública y coordinar la entrega de insumos médicos clave.

La entrega a título gratuito incluyó medicamentos esenciales para tratar mordeduras de serpientes venenosas del género Bothrops, como talla X, mapaná, patoco o patoquilla, que tienden a ser más frecuentes cuando las lluvias desplazan a los animales de sus hábitats naturales y acercan su presencia a zonas humanas.

Estos antivenenos fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su distribución hacia localidades como Los Córdobas, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canaletes, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.

Accidentes ofídicos en 2026

Aunque el departamento ya contaba con reservas de estos biológicos, el INS explicó que la entrega preventiva busca anticiparse a un posible incremento de mordeduras en zonas inundadas como consecuencia del frente frío.

Este tipo de soporte es clave considerando que, en lo corrido de 2026, se han reportado 637 accidentes ofídicos en todo el país, y Córdoba figura entre las regiones con más casos, con 42 registrados este año.

La responsabilidad de garantizar antivenenos recae, según la normativa vigente (Decreto 386 de 2018 y Circular 048 de 2022), en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB). Sin embargo, el INS, como productor público de estos sueros, ha asumido esta acción solidaria para fortalecer la respuesta local en un contexto en el que la red de salud puede enfrentar múltiples presiones por las condiciones climáticas adversas.

Precauciones para la comunidad

El aumento del nivel de los ríos y la presencia de aguas estancadas, producto de lluvias persistentes asociadas al frente frío que mantiene alerta hospitalaria en gran parte del departamento, incrementan el contacto entre personas y fauna silvestre, elevando el riesgo de accidentes por serpientes venenosas.

Además de reforzar la disponibilidad de antivenenos, las autoridades sanitarias recomiendan a la comunidad evitar caminar descalzo o permanecer en zonas inundadas sin protección, usar botas y ropa adecuada para trabajos de limpieza, no introducir manos o pies en huecos sin inspección y sacudir ropa y calzado antes de usarlos, medidas destinadas a reducir la probabilidad de accidentes ofídicos que pueden complicarse si no se tratan a tiempo.

La entrega de antivenenos y la movilización de recursos del INS buscan garantizar la atención médica oportuna en casos de mordeduras de serpiente, una prioridad en medio de una emergencia climática que ha dejado miles de personas afectadas en Córdoba y otros territorios caribeños.