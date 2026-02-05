En el Quindío no se registran amenazas para las próximas elecciones de Congreso y presidenciales

La Registraduría Nacional designó más de 19.000 jurados de votación en el Huila para las elecciones de Congreso de 2026.

Armenia

Recordemos que las elecciones del Congreso serán el próximo 8 del mes de marzo y las elecciones presidenciales en primera vuelta el 31 de mayo.

Ante el panorama, el secretario del Interior del departamento Diego Alexander Santamaria dijo que trabajan de manera articulada por unas elecciones transparentes y en total tranquilidad por eso apuntan a brindar las garantías respectivas.

Explicó que hasta el momento cuentan con una denuncia por amenazas por parte del candidato del Centro democrático, Jesús Bedoya y le solicitaron desde la secretaría realizar una mesa de reacción inmediata, pero el candidato prefirió continuar con el proceso desde la Fiscalía.

Resaltó que, excepto este caso no se ha registrado ninguna otra novedad con candidatos, sin embargo, están prestos para brindar todas las herramientas que permitan unas elecciones en completa tranquilidad.

Enfatizó que con el Ejército y la Policía reforzarán la seguridad en la zona cordillerana del departamento y recalcó que no hay presencia de grupos armados por lo que todo el trabajo es enfocado a la prevención.

Es de anotar que el comité de garantías electorales ampliado será el próximo lunes 9 de febrero.

Otras noticias políticas

El Consejo Nacional Electoral denegó mediante Resolución 0786 de 2026 la solicitud de revocatoria directa de la inscripción como candidato a la Cámara de Representantes de la colación partido conversador – centro democrático Juan Camilo Cardenas Luna para el periodo 2026-2029.

El candidato del Partido Conservador Colombiano demostró ante el CNE que su conducta no tuvo irregularidad alguna. Su aspiración quedó en firme por la interposición de recursos.

De otro lado, En la noche del 3 de febrero, la sede de campaña de Luisa León, candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío, fue víctima de un hurto en la ciudad de Armenia, en la calle 20A #14-47. Este hecho, que se rechaza de manera categórica refleja una preocupación que hoy comparten miles de ciudadanos: la inseguridad creciente en el departamento.

De acuerdo con la información conocida, personas desconocidas forzaron la puerta de ingreso, ingresaron a las instalaciones y registraron cada espacio, llevándose elementos esenciales para el trabajo diario del equipo. Entre lo hurtado se encuentran 2 computadores con información, discos duros, equipos de trabajo de uso permanente, electrodomésticos, televisores e incluso material publicitario.

Asimismo, fue violentado un archivador donde reposaban documentos e información administrativa, incluidas facturas y soportes de campaña. Además de lo anterior, resulta especialmente alarmante que entre los elementos sustraídos estuvieran kits dentales destinados a una jornada social con niños.

Frente a lo sucedido, Luisa León fue contundente, “Lo que pasó aquí es un ejemplo claro de algo que ya es evidente: el gobierno local no ha podido enfrentar la inseguridad. No ha podido contenerla ni dar tranquilidad. Y cuando quien gobierna no puede garantizar lo básico, la gente queda expuesta. Esto no es una percepción ni un discurso político. Es la realidad que se vive todos los días”.

Hoy tenemos en Armenia, la visita de candidatos y expresidentes que están promoviendo campañas políticas en el país

A las 9:30 de la mañana el candidato presidencial Sergio Fajardo, de la coalición de partidos Dignidad y Compromiso estará en la plazoleta de la asamblea departamental donde dará a conocer a medios de comunicación como avanza su campaña con mira a la presidencia de la república.

De otro lado el expresidente Alvaro Uribe Vélez también estará hoy en Armenia y Calarcá respaldando a los candidatos a la cámara y senado del centro democrático en el Quindío, Uribe estará a las 10 de la mañana en el parque Sucre en Armenia, y a las 11:30 estará en Calarcá en el parque principal de la Villa del Cacique.