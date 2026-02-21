En Briceño asesinaron a un expresidente de JAC; lo atacaron a tiros afuera de su casa

Briceño- Antioquia

La violencia golpea con crudeza el municipio de Briceño con ataques sicariales, guerra entre grupos ilegales y amenazas al mismo mandatario local José Noé Espinoza por el f rente 36 de las disidencias de alias Calarcá . Toda esta situación tiene bastante preocupada a la población, que teme que en cualquier momento pueda quedar en medio de una confrontación.

En las últimas horas se ha conocido el asesinato de Carlos Andrés Pérez Guzmán, de 48 años. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morrón de Briceño hace más de 10 años. Además, trabajó en proyectos culturales. Fuentes extraoficiales indican que hace cerca de dos años había sido desplazado por amenazas de grupos armados ilegales , presuntamente por temas de consumo de estupefacientes. Aunque la Fundación Sumapaz informa que esta persona actualmente era líder ambiental en ese territorio. Todo es materia de investigación.

Se ha conocido que fue atacado a tiros por hombres armados en la parte externa de su vivienda en el área urbana; fue llevado por la policía a un centro médico, pero murió por la gravedad de las heridas en la espalda, abdomen y miembros inferiores. Aún no se indica qué grupo es el responsable, ya que en el territorio delinquen las disidencias, Los Cabuyos y el Clan del Golfo.