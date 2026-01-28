Así quedarían las tarifas del servicio de taxi en Bogotá para el 2026

La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene listo el decreto que fija las tarifas del servicio de taxis en la capital del país. La nueva normativa nomativa modificó los parámetros de cobro para el mecanismo mediante taxímetro. El valor de la unidad que representa el cobro en cada 100 metros será de 159 pesos. El banderazo o arranque que representa 28 unidades tendrá un valor de $4.500. El recargo desde y hacia el Aeropuerto o Puente Aéreo será de 8.000 pesos. Entre tanto, los recargos nocturnos dominicales o festivos tendrán un costo de 3.800 pesos.

Además, la carrera mínima que representa 50 unidades, tendrá un valor de 8 mil pesos y el servicio de puerta a puerta tendrá un valor de 1.500 pesos.

Así las cosas, la mayoría de las tarifas de los servicios con plataforma tecnológica tendrán un costo adicional por el factor de calidad. Por ejemplo, el costo por kilómetro será de $1.625 y con calidad de $1.654. Además, el banderazo o el arranque tendrá un costo de $4.600. Entre tanto desde y hacia el Aeropuerto o Puente Aéreo el cobro será de $8.100 u $8.300 dependiendo el factor de calidad.

El recargo nocturno dominical o festivo, tendrá un costo de $3.800 pesos y la carrera mínima, equivalente a 5 kms tendrá un costo de $8.100 u $8.300 dependiendo el factor de calidad. El recargo de servicio puerta a puerta será de $1.500 pesos.

Tarifas de parqueo en vía

La Secretaría de Movilidad también actualizó los rangos de la tarifa por minuto del estacionamiento, por cajón en vía pública en un 17,46% según el comportamiento de la canasta de costos, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el SMLMV.

Así las cosas, las motocicletas deberán pagar desde los $62 a $248. Los automóviles, desde $89 a $385.