Obras en Bogotá: Cierre de un carril en av. carrera Séptima entre calles 121 y 119
Los usuarios que transitan en sentido norte - sur por la avenida carrera Séptima, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados
A partir del 21 de febrero se presentara el cierre total de la avenida carrera Séptima entre la calle 121 y calle 119, en sentido norte – sur, esto con el fin de realizar la construcción de la avenida carrera Séptima desde la calle 99 hasta la calle 127 incluyendo la intersección de la calle 127 y demás obras complementarias en la ciudad.
El cierre se hará efectivo desde las 12:00 a. m. del 21 de febrero de 2026 y finalizarán aproximadamente en siete meses, con horario de cierre las 24 horas del día.
Transporte público
El paradero número 173A01 ubicado en el andén occidental entre la calle 123 y calle 121, será trasladado 100 metros al norte de su ubicación actual
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...