Colombia busca cerrar espacio a ELN con Venezuela,Ecuador y Perú tras reunión Petro-Trump:MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en entrevista con Caracol Radio que el Gobierno está impulsando una articulación regional en inteligencia con Venezuela, Ecuador y Perú para enfrentar la expansión del ELN y de las estructuras del narcotráfico en zonas de frontera.

La propuesta surge tras la reciente visita oficial a Estados Unidos y la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en la que se revisó la estrategia antidrogas y la cooperación en seguridad.

Según explicó el ministro, la ofensiva militar en departamentos como Putumayo y Nariño ha generado presión sobre las estructuras criminales, lo que ha provocado movimientos hacia zonas limítrofes.

“Propusimos articularnos aún más con mejores capacidades de la mano de Estados Unidos, pero también proponemos que sea con Venezuela para cerrarle cualquier espacio al cartel del ELN en zona fronteriza y en el suroccidente del país”.

Sánchez advirtió que cuando se golpea fuertemente una región, las organizaciones criminales buscan nuevas rutas.

“Cuando uno afecta fuertemente, como lo hemos hecho en Putumayo y Nariño, los criminales intentarán expandirse a otro lado y casi siempre se ubican donde haya rutas fáciles del narcotráfico”.

En ese contexto, mencionó el caso de Ecuador.

“Hemos visto que esos criminales han encontrado algunos espacios en el hermano país de Ecuador y tenemos que atacar un crimen internacional o transnacional con cooperación internacional”.

La articulación también se propone con Perú, bajo la misma lógica: impedir que las rutas ilícitas se desplacen y que los grupos armados consoliden corredores binacionales.

Inteligencia compartida, no operaciones conjuntas

El ministro fue enfático en aclarar que esta estrategia no implica operaciones militares conjuntas con Venezuela.

“Operativos conjuntos no se está desarrollando absolutamente ni va a haber. Cada país opera en su territorio, pero sí comparten información de inteligencia para lograr afectar la amenaza”.

Precisó que el acercamiento con Caracas se está promoviendo por canales diplomáticos a través de la Cancillería.

“Aún no hay operaciones en desarrollo. Se está motivando un acercamiento a través de canales diplomáticos para compartir información de inteligencia”.

La fórmula, explicó, es que cada Estado actúe dentro de su jurisdicción, pero con flujo constante de información estratégica que permita anticipar movimientos, identificar cabecillas y cortar corredores de tráfico.

ELN y disidencias: el foco central

Sánchez confirmó que el ELN fue uno de los temas principales abordados con Estados Unidos, especialmente por su presencia en la frontera con Venezuela y su participación directa en economías ilícitas.

“Ahí, en ese límite entre Colombia y Venezuela, hay un cáncer que es el narcotráfico, donde hay unas bacterias que son los carteles del ELN y el cartel de las disidencias de alias ‘Calarcá’, que se pelean la zona”.

El ministro describió a estas estructuras como organizaciones que combinan control territorial, producción de cocaína y violencia armada para proteger rutas internacionales.

Golpear desde el origen

El jefe de la cartera de Defensa defendió la estrategia de atacar el problema desde la producción y no únicamente en la fase de exportación.

“Es mucho más eficiente atacar el problema cuando comienza a surgir: reemplazar cultivos ilegales, afectar los laboratorios —cada 40 minutos destruimos uno— y hacer la interdicción más cercana a los centros de producción”.

Añadió que la presión operacional es constante.

“Cada 20 horas tenemos un combate contra estructuras criminales”.

El mensaje, según el ministro, es que la ofensiva no se reduce a interdicciones marítimas o decomisos internacionales, sino a una estrategia integral que combina sustitución, destrucción de infraestructura ilegal e inteligencia.

Cambio estratégico con Estados Unidos

Sánchez también reveló que la reunión en Washington permitió corregir percepciones en torno al esfuerzo colombiano contra el narcotráfico.

“Antes de esta interacción había una desinformación en la cual prácticamente decían que nosotros no estábamos haciendo nada contra el narcotráfico. Al mostrar con hechos y datos todo lo contrario, el cambio es a nivel estratégico”.

Ese ajuste, afirmó, abre la puerta a fortalecer capacidades tecnológicas, inteligencia compartida y cooperación operativa