Sorpresivo reemplazo que tendría listo la Selección Colombia si sale Néstor Lorenzo

En el programa El VBar Caracol se abrió el debate sobre un eventual escenario en el que Néstor Lorenzo deje la dirección técnica de la Selección Colombia. En esa conversación surgió un nombre con fuerza: el del austriaco Oliver Glasner.

Glasner ha construido una carrera sólida en los banquillos europeos. Tras destacar en el LASK de Austria, dio el salto a la Bundesliga con Wolfsburg, al que llevó a puestos de Champions League. Su mayor logro llegó en Alemania con el Eintracht Frankfurt, club con el que conquistó la UEFA Europa League en la temporada 2021-22.

Lea también: ¿Falcao, al Mundial? Prensa argentina habla de supuesto acuerdo con Néstor Lorenzo

En ese título continental tuvo como figura al colombiano Rafael Santos Borré, autor de goles decisivos en el camino a la final y protagonista en la definición del campeonato . Glasner no solo confió en él como pieza clave del ataque, sino que logró potenciar su rendimiento en el momento más importante de la campaña.

Le puede interesar: Desde España llegan buenas noticias para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

Más recientemente, en el Crystal Palace, el entrenador coincidió con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a quienes ha respaldado públicamente y dado roles relevantes dentro de su estructura táctica. Su historial muestra que sabe integrar talento colombiano en proyectos competitivos.

Lea aquí: Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: Día, hora y cómo seguir a Luis Díaz en la Bundesliga

Con experiencia en ligas de alto nivel, títulos europeos en su hoja de vida y antecedentes exitosos trabajando con futbolistas cafeteros, Glasner aparece como un perfil atractivo si en algún momento la Federación Colombiana decide abrir un nuevo ciclo en el banquillo tricolor.