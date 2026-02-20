Sin energía HOY viernes 20 de febrero varios sectores en Ponedera y Sabanalarga

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que por trabajos eléctricos se hará suspensiones del servicio en varios sectores de Ponedera y en Sabanalarga.

Sectores sin barrios en Ponedera

Las obras se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para el desarrollo de las maniobras es necesario suspender el suministro de energía en Ponedera y su zona rural, incluyendo a las poblaciones de Martillo, La Retirada, Cascajal, Puerto Giraldo, Burrusco, Santa Rita y la zona de la vía entre Ponedera y Palmar de Varela.

¿Dónde no habrá energía en Sabanalarga?

Por otra parte, se cambiarán un poste en el corregimiento de La Peña, en zona rural de Sabanalarga, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía los usuarios de las calles 4 y 5 con las carreras 17 a la 20.