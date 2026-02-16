Cierran temporalmente el sector Cañaveral del Parque Tayrona por daños causados por las lluvias

Cierre temporal del sector Cañaveral en el Parque Tayrona por los daños provocados por las lluvias/ Parques Nacionales

Santa Marta

Parques Nacionales Naturales de Colombia, informa a la ciudadanía, operadores turísticos y demás actores vinculados, sobre el cierre temporal del sector Cañaveral, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de las zonas de recreación como consecuencia de las altas precipitaciones ocurridas en los días recientes.

Según lo manifestado por la entidad, lo anterior ha ocasionado desborde de las quebradas Mazón, Santa Rosa, San Lucas y otros cauces.

Daños estructurales a la infraestructura instalada en el sendero Kogui, principalmente las pasarelas y puentes que permiten el recorrido en los senderos y entre los diferentes atractivos del sector desde Cañaveral hasta el Cabo san Juan del Guía.

Inundación en el tramo entre el Parqueadero y la Zona de camping de Cañaveral.

Desplazamiento de diferentes especies de reptiles, anfibios, insectos entre otros, generando riesgo a los visitantes.

En el caso del sector Calabazo, el ingreso de visitantes está limitado hasta el Cabo San Juan del Guía. Es decir, quienes accedan por este sector deben regresar por esta misma ruta. En los sectores Bahía Concha y Neguanje se apertura con normalidad.