Personería de Tunja impulsa diplomado para fortalecer control en salud del magisterio

En medio de las tensiones por la atención en salud del magisterio, la Personería de Tunja anunció la creación de un diplomado en liderazgo y gestión en salud, dirigido a docentes, usuarios y veedores, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema y las herramientas de reclamación.

El personero municipal, Nelson Andrés Villabona, explicó que la iniciativa se articula con el FOMAG, el sindicato de maestros y la ESAP. «...Estamos organizando un diplomado que está dirigido a capacitar a todos los usuarios, a los pacientes, a los veedores, a las personas que trabajan en el sector salud, para que conozcamos cuál es el sistema general que se aplica, cuál es el funcionamiento de las EPS, de las IPS, cuáles son los derechos de los usuarios...», indicó.

Villabona reconoció que la medida surge en un contexto complejo. «...Sabemos que hay muchas problemáticas actualmente con las demoras en la entrega de medicamentos, con los pacientes que no reciben su atención, con las mismas fallas en el sistema de salud, con la intervención de las EPS, con el no pago a las IPS...», afirmó, subrayando la necesidad de que los usuarios comprendan cómo exigir sus derechos.

El diplomado abordará temas como acciones de tutela, trámites para medicamentos y traslados, diferencias entre régimen subsidiado y contributivo, y el papel de las entidades de control. La apuesta, según el personero, es que el conocimiento se convierta en una herramienta efectiva de vigilancia ciudadana y garantía del derecho fundamental a la salud del magisterio.