Neymar sorprende al mundo tras anunciar que su retiro del fútbol estaría cerca: esto dijo. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images) / Ricardo Moreira

Neymar soltó una bomba en el planeta fútbol, luego de anunciar que su retirada deportiva estaría muy cerca. Claro está que también manifestó su deseo de ser convocado por Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026.

Neymar advirtió que su retiro del fútbol estaría cerca

El astro insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo.

“No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco”, dijo el atacante brasileño en una entrevista divulgada este viernes por el medio ‘CazéTV’.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive “año a año” y que este será “muy importante” para el Santos y para la selección brasileña por el Mundial 2026, en el que aspira poder participar tras una larga ausencia en la absoluta debido a numerosas lesiones.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó “un poco” su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente y volver “al 100 %”, “sin dolor, sin miedos ni nada”.

“Sé que mucha gente dice muchas tonterías. No sabe del día a día, no sabe cómo es. Pero uno tiene que aguantar ahí. El Santos hizo una planificación muy buena y me ayudó“, expresó el máximo goleador histórico de la ‘Verdeamarela’.

Neymar y su regreso paulatino al fútbol

Neymar, que acaba de cumplir 34 años, se vistió de nuevo de corto el pasado domingo, en la victoria por 6-0 del Santos sobre el Velo Clube, por el Campeonato Paulista. El 10 dijo que se sintió “muy bien” y que está “tranquilo”, porque ha vuelto “un poco mejor que antes”. Reconoció, sin embargo, que todavía le falta ritmo de juego y un “poco más de entrenamientos”.

“Pero es eso: con mucho entrenamiento, mucha perseverancia —que es lo que nos mueve— voy a poder alcanzar mi 100 %. Eso es lo que quiero", completó.

Neymar en la Selección de Brasil

Neymar acaba de estrenar su segunda temporada con el Santos desde que regresó al club donde se formó, en 2025, tras su malogrado paso por el Al-Hilal de Arabia Saudí. Su gran objetivo es recuperar la forma y convencer al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para que lo incluya en la lista definitiva para el Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde que asumió el cargo, en mayo de 2025, el exentrenador del Real Madrid no ha contado con Neymar y le ha advertido de que sólo lo llevará a la selección si está físicamente al 100 %.