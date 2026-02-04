Caso UNGRD: Denuncian que Olmedo López recibió nuevas amenazas de muerte

Las amenazas se han extendido al equipo de defensa del procesado, encabezado por el abogado José Moreno, quien así lo confirmó.

“Las amenazas que le han llegado no solamente a él, sino a su familia y a su equipo jurídico, vamos a ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Agregó que “son denuncias graves”, por lo que pedirá que se refuerce el esquema de protección.

“Solicitamos garantías por parte del centro de reclusión y por parte de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Moreno.

Añadió que la próxima semana se formalizarán las denuncias.

Gran preocupación

El abogado de Olmedo López reconoció, en diálogo con Caracol Radio, que le generan preocupación las demoras en la aprobación del preacuerdo con la Fiscalía y que esto afecte su colaboración con la justicia.

“Tenemos una gran preocupación, y es que no se ha avanzado en la aprobación del preacuerdo de Olmedo López, y esto lo deja en una grave incertidumbre jurídica, toda vez que podría caerse la colaboración si el preacuerdo no se aprueba por parte del Tribunal de Bogotá”.

Moreno dijo que su situación de seguridad también se afecta por esta situación.

López permanece en una guarnición militar desde 2024.