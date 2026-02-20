Lucas González, autocrítico pese a triunfo en Copa Libertadores: “No estoy del todo contento”

Deportes Tolima consiguió una valiosa victoria (0-1) frente a Deportivo Táchira en territorio venezolano, en el compromiso de ida por la Copa Libertadores. El conjunto Pijao supo resistir en los momentos de mayor presión del rival y logró marcar la diferencia en el segundo tiempo, resultado que le permite tomar ventaja en la serie antes de definirla en Ibagué.

Tras el encuentro, el técnico bogotano Lucas González valoró el triunfo, aunque fue autocrítico con el rendimiento colectivo. El entrenador aseguró que el equipo tiene condiciones para ofrecer un mejor desempeño, incluso en condición de visitante.

Le puede interesar: ¿Falcao, al Mundial? Prensa argentina habla de supuesto acuerdo con Néstor Lorenzo

“Estoy contento con el resultado, por momentos jugamos bien, pero sé que podemos jugar mucho mejor. No estoy del todo contento con el desarrollo del partido, porque conozco el equipo que dirijo, sé los jugadores que tengo y sé que pueden imponer sus condiciones y, como les digo siempre, ser nosotros, independientemente del campo en el que estemos”, afirmó en rueda de prensa.

El estratega también destacó la dificultad del rival y explicó los ajustes realizados en el tramite del partido. “Táchira es un muy buen equipo, con un buen entrenador y jugadores importantes. En la primera parte nos sentimos incómodos; afortunadamente ajustamos en el descanso y en el segundo tiempo pudimos hacer más pases y encontrar espacios. La entrada de Tatai (Torres) fue clave, interpretó muy bien las zonas donde creíamos que podíamos sacar ventaja”, agregó.

Tolima ahora buscará cerrar la serie en casa y confirmar su clasificación a la siguiente fase del certamen continental.

Le puede interesar: Jefferson Lerma sufrió una nueva lesión y su DT confirmó el tiempo de baja.

¿Cuándo vuelve a jugar el Tolima por Libertadores?

El equipo de Lucas González volverá a tener minutos en la Copa Libertadores el jueves 26 de marzo a las 7:30 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro en la ciudad de Ibagué.