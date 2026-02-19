🔴EN VIVO Copa Libertadores: Tolima VS. Táchira en Venezuela
El equipo de Ibagué visita San Cristóbal por la Fase 2 del repechaje.
El sueño internacional del Deportes Tolima comienza este jueves con una prueba exigente en territorio venezolano. El conjunto dirigido por Lucas González afronta la ida de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores frente al siempre combativo Deportivo Táchira, en una serie que puede marcar el rumbo del semestre para el cuadro “Vinotinto y Oro”.
El compromiso se disputará en el emblemático Polideportivo de Pueblo Nuevo, escenario conocido por la presión de su hinchada y por su tradición en torneos internacionales. Allí, Tolima intentará conseguir un resultado favorable que le permita definir la llave con mayor tranquilidad en el Manuel Murillo Toro.
Así llegan a la serie
El conjunto venezolano arriba motivado tras superar la primera ronda del certamen continental. Luego de caer en la ida ante The Strongest en La Paz, logró igualar la serie en San Cristóbal con victoria por la mínima diferencia y selló su clasificación desde el punto penal. Ese antecedente confirma que será un rival intenso, fuerte en casa y con confianza renovada.
Por su parte, Deportes Tolima hace su estreno en esta edición del torneo. El equipo colombiano obtuvo su cupo internacional gracias a su posición en la tabla de reclasificación de la Liga 2025 y asume la Libertadores como uno de sus grandes objetivos del año. La institución entiende que avanzar de ronda no solo fortalece el proyecto deportivo, sino que también representa un impulso institucional importante.
Terna arbitral confirmada
Para este compromiso, la Conmebol designó al uruguayo Hernán Heras como árbitro central. La presencia de una terna internacional busca garantizar equilibrio en una serie que promete intensidad desde el primer minuto.
Tolima sabe que la llave se juega a 180 minutos, pero el primer capítulo será determinante. En suelo venezolano, el equipo pijao tendrá la oportunidad de demostrar su jerarquía y empezar a escribir su camino en la Gloria Eterna.
Siga acá la transmisión del partido
Atajadon que salva al Tolima
Patea de larga distancia Sosa y prueba al arquero Volpi.
Tiro de esquina para Tachira
Anderson Angulo escalonaba bien a Peñaranda.
Larga posesión
Tolima se hace con el balón u junta varios pases, el Táchira no ve ni toca el balón.
La tuvo Tolima
La tuvo Gonzalez y la ataja Camargo dando vida al tachira.
Potente inicio del local
Deportivo Tachira empieza atacando y con líneas altas.
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón.
Finaliza el primer tiempo
Deportivo Tachira 0-0 Deportes Tolima.
Tiempo adicional
Se sumarán dos minutos.
Tirando mágia
Doble sobrerito de Gerson Gonzáles.
Otra más a favor del Tachira
Falta de Nieto en la mitad de la cancha.
Tachira el contra golpe
Peñaranda se genera el espacio solo.
Intenta el Tolima
Remate lejano de Junior Hernanez.
Falta Polémica
En la mitad de la cnahca falta a afavor del Tachira.
Juego cortado
Saque de arco para Tolima.
Vuelva el ataque del local
Tachira pide una falta al borde del área.
La tuvo Tachira
El balón quedo dividido en la lines del arco y la rechaza el defensor de Tolima.
Se despierta el Tolima
La volvieron a tener delante del arco.
Primera del Tolima
Primera aproximación del Tolima.
Bloque bajo
En el medio capo Tolima no tiene quien controle el partido.
No logran atacar
El Tachira ataca y el Tolima no ve el balón.
Oportunidad clara
Pase profundo del Tachira que los defensores del Tolima logran rechazar.
Comienza tocando el Tolima
El Tachira empieza atacando alto , pero el Tolima se defiende con la pelota.
Inicia el partido
Ya rueda el balóm.
¡Nóminas confirmadas!
