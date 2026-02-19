🔴EN VIVO Copa Libertadores: Tolima VS. Táchira en Venezuela

El sueño internacional del Deportes Tolima comienza este jueves con una prueba exigente en territorio venezolano. El conjunto dirigido por Lucas González afronta la ida de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores frente al siempre combativo Deportivo Táchira, en una serie que puede marcar el rumbo del semestre para el cuadro “Vinotinto y Oro”.

El compromiso se disputará en el emblemático Polideportivo de Pueblo Nuevo, escenario conocido por la presión de su hinchada y por su tradición en torneos internacionales. Allí, Tolima intentará conseguir un resultado favorable que le permita definir la llave con mayor tranquilidad en el Manuel Murillo Toro.

Así llegan a la serie

El conjunto venezolano arriba motivado tras superar la primera ronda del certamen continental. Luego de caer en la ida ante The Strongest en La Paz, logró igualar la serie en San Cristóbal con victoria por la mínima diferencia y selló su clasificación desde el punto penal. Ese antecedente confirma que será un rival intenso, fuerte en casa y con confianza renovada.

Por su parte, Deportes Tolima hace su estreno en esta edición del torneo. El equipo colombiano obtuvo su cupo internacional gracias a su posición en la tabla de reclasificación de la Liga 2025 y asume la Libertadores como uno de sus grandes objetivos del año. La institución entiende que avanzar de ronda no solo fortalece el proyecto deportivo, sino que también representa un impulso institucional importante.

Terna arbitral confirmada

Para este compromiso, la Conmebol designó al uruguayo Hernán Heras como árbitro central. La presencia de una terna internacional busca garantizar equilibrio en una serie que promete intensidad desde el primer minuto.

Tolima sabe que la llave se juega a 180 minutos, pero el primer capítulo será determinante. En suelo venezolano, el equipo pijao tendrá la oportunidad de demostrar su jerarquía y empezar a escribir su camino en la Gloria Eterna.

