Los “Therian” realizaron encuentro en la bahía de Santa Marta

Santa Marta

Siguiendo la tendencia nacional un grupo de jóvenes se reunió en la bahía de Santa Marta para dar inicio a lo que describen como una nueva comunidad en la ciudad: personas que se identifican como therians.

En horas de la tarde un grupo reducido de jóvenes se reunió en el Camellón de la Bahía, donde compartieron experiencias sobre su identidad y la conexión simbólica que sienten con ciertos animales.

Algunos de los asistentes llevaron elementos alusivos a esa afinidad, como máscaras y elementos que los identifican, mientras otros optaron por participar desde la conversación.

Entre tanto, cientos de curiosos llegaban hasta el punto de encuentro solo para observar el comportamiento de estas personas, quienes se mantuvieron reservados.