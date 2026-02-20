En cuánto quedó el subsidio familiar de Comfama 2026: Beneficiarios y requisitos clave para acceder

En Colombia existen varios subsidios, y también de varios tipos, que buscan apoyar a la población nacional en diversos fines. Familiares, de vivienda, vehiculares, alimentación, entre otros, son algunos de los que se pueden encontrar en el portafolio de entidades tanto públicas, como privadas.

Porque sí, no solo las instituciones públicas como, por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social o algunos ministerios, ofrecen subsidios a los colombianos, sino que también lo hacen algunas entidades privadas como las cajas de compensación.

Es el caso de Comfama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia , que dentro de lo que ofrece a sus beneficiarios está el subsidio familiar.

¿Qué es el subsidio familiar de Comfama?

Según Comfama, el subsidio familiar de esta caja de compensación es una cuota monetaria que se paga por medio de tres formas:

Dinero ( cuota monetaria )

) Especie ( bono nutricional )

) Servicios (subsidio en servicios)

¿Quiénes pueden recibir el subsidio familiar de Comfama?

Pues bien, este subsidio, según se explica en su web, lo reciben “los trabajadores formales afiliados a las cajas de compensación familiar del país. Su objetivo es aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia”.

Es decir, los beneficiarios son “aquellos trabajadores cuyas empresas estén afiliadas a esta Caja de Compensación Familiar y causen los aportes del 4 % con destino al subsidio familiar”.

Ahora, como ya se mencionó, este subsidio se reparte de tres formas posibles. En Caracol Radio le contamos los detalles de cada uno.

Estos son los tres tipos de subsidio familiar de Comfama

Para ser beneficiario de la cuota monetaria usted debe cumplir los siguientes requisitos:

Debe ser menor o igual a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que, sumados con los ingresos de su cónyuge o compañero(a) permanente, no superen los seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como hijos (as), hijastros (as), hermanos (as) huérfanos (as) menores de 24 años, padres y madres mayores de 60 años y familiares con discapacidad física y/o mental la cual, les impida trabajar.

Totaliza un mínimo de 96 horas de trabajo mensuales.

Por otro lado, esta cuota tiene seis modalidades:

Subsidio ordinario : Es el reconocimiento monetario mensual que se entrega por cada persona a cargo del trabajador afiliado

: Es el reconocimiento monetario mensual que se entrega por cada persona a cargo del trabajador afiliado Subsidio sector agropecuario: Se pagará un 15 % más de la cuota monetaria ordinaria a quienes desarrollen actividades de sector agropecuario, según la actividad económica del empleador.

Se pagará un 15 % más de la cuota monetaria ordinaria a quienes desarrollen actividades de sector agropecuario, según la actividad económica del empleador. Subsidio simultáneo: Los dos padres trabajadores podrán recibir subsidio monetario por los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 SMMLV.

Los dos padres trabajadores podrán recibir subsidio monetario por los mismos hijos siempre y cuando la remuneración sumada de los dos no exceda los 4 SMMLV. Subsidio extraordinario: Cuando muere el trabajador o una de las personas a cargo por la cual se pagaba subsidio familiar, se debe contribuir 12 veces la cuota monetaria.

Cuando muere el trabajador o una de las personas a cargo por la cual se pagaba subsidio familiar, se debe contribuir 12 veces la cuota monetaria. Subsidio especial: Los hermanos huérfanos de padres, hijos e hijastros y padres con discapacidad causarán derecho al pago de la cuota monetaria sin ninguna limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota monetaria del subsidio familiar.

Los hermanos huérfanos de padres, hijos e hijastros y padres con discapacidad causarán derecho al pago de la cuota monetaria sin ninguna limitación en razón de su edad y percibirán doble cuota monetaria del subsidio familiar. Subsidio para Cónyuges Cuidadores: Un beneficio para quienes tienen a su cónyuge dedicado(a) exclusivamente al cuidado de una persona con discapacidad.

El bono nutricional de Comfama es "es un subsidio en especie, esto quiere decir que Comfama entrega una bolsa de leche marca Superlac de 400 gramos que ofrece vitaminas y minerales para complementar el proceso de nutrición. El subsidio se entrega mensualmente a las madres gestantes, lactantes y adultos responsables de niños desde los 12 meses hasta los 83 meses que están afiliados a Comfama y que hacen parte del programa Nutricreciendo".

Los beneficiarios de este subsidio son:

Ser afiliado tarifa A o B de Comfama.

Ser madre gestante o lactante de 6 meses.

Ser el adulto responsable de un niño o niña de 12 a 83 meses con alguna alteración nutricional.

Hacer parte del programa Nutricreciendo y asistir periódicamente a las citas de evaluación con el nutricionista.

Para quienes estén fuera del Área Metropolitana los requisitos son:

Ser afiliado tarifa A o B.

Ser madre o lactante hasta los 6 meses.

Ser el adulto responsable de un niño o niña menores de 12 a 83 meses, independiente de su diagnóstico nutricional.

Para la población venezolana se realizarán entregas de forma directa, siempre y cuando tenga sus documentos actualizados como: PEP, PPT y los datos de peso y talla por entidad certificada.

En este apartado la caja de compensación dice que “todos los trabajadores y personas a cargo afiliadas tienen derecho a acceder a los programas y servicios de Comfama en salud, educación, recreación, turismo, cultura, seguros, crédito y vivienda con tarifas diferenciales, dependiendo de los ingresos del trabajador”, siendo todos estos, precisamente, los servicios subsidiados.

¿Cuáles son los límites tarifarios para poder acceder a algunos de estos tres?

Límite de salario para tener derecho al subsidio familiar en dinero (Cuota monetaria)

Hasta 4 SMLMV : $7.003.620

Hasta 6 SMLMV : $10.505.430

Límite de salario para tener derecho al subsidio familiar en especie (Comprobante nutricional)

Hasta 4 SMLMV: $7.003.620

Rangos de clasificación de afiliados para tarifas en servicios

Tarifa A

Hasta 2 SMLMV = $ 0 a $3.501.810

Tarifa B

Más de 2 y hasta 4 SMLMV = $3.501.811 y $7.003.620

Tarifa C

Más de 4 SMLMV = $7.003.621 en adelante

Tarifa D

No afiliados

¿De cuánto e el valor del subsidio familiar de Comfama para este 2026?

Así las cosas, estos son los montos de este subsidio familiar para el 2026:

Cuota monetaria zona urbana: $73.200

$73.200 Cuota monetaria sector agropecuario: $84.200

$84.200 Cuota monetaria personas en situación de discapacidad: $146.400

$146.400 Valor comprobante nutricional: $25.850

