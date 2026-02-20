Guillermo Alfonso Jaramillo es de los mejores ministros de Salud que ha tenido el país: congresista

El congresista del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, salió en defensa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza radicara una moción de censura en su contra.

Y a pesar de que Pedraza pidió que el ministro fuera apartado de su cargo, Landínez destacó que Jaramillo ha hecho varias transformaciones en el país, en materia de salud.

“Desde el Congreso vamos a defender al ministro porque hay todos los argumentos y toda la historia, en este tiempo que ha sido ministro, para demostrar que es uno de los mejores ministros que ha tenido el país en asuntos de salud", dijo.

Y en cuanto a la polémica por las declaraciones del ministro frente a la muerte de Kevin Acosta, el niño que tenía hemofilia y que, según su familia, no recibió su medicamento a tiempo, el congresista cuestionó el manejo que ha hecho la oposición frente al caso.

“El caso de Kevin es un uso político de la oposición en contra del ministro y del Gobierno. Usar a un niño, la muerte de un niño, para hacer política es lo más detestable y lo más abominable que hay en Colombia y en el mundo, no podemos permitir eso”, agregó.

Las razones de Jennifer Pedraza para radicar una moción de censura contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

La representante a la Cámara radicó la moción de censura contra el ministro de Salud, al advertir que ha tenido una deficiente gestión en la cartera.

En su solicitud, la congresista enumeró varios hechos que, a su juicio, son suficientes para que el ministro abandone su cargo:

Un aumento sostenido de tutelas por la vulneración del derecho fundamental a la salud

por la vulneración del derecho fundamental a la salud Una crisis de acceso y continuidad en la entrega de medicamentos

y continuidad en la entrega de medicamentos Deficiencias en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud

en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud Manifestaciones públicas del ministro que desconocen la dignidad de las víctimas de fallas en el sistema de salud

La solicitud ya cuenta con más de 729 firmas de ciudadanos que la respaldan y 12 firmas de congresistas, de las 19 que se exigen para proceder con el respectivo debate.