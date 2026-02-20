En Santa Marta refuerzan acciones para combatir la criminalidad

Santa Marta

Durante un Consejo de Seguridad realizado en la ciudad se ratificaron decisiones para continuar haciéndole frente a la criminalidad en Santa Marta y seguir propiciando las garantías de tranquilidad que necesitan los habitantes de esta capital.

Esto luego de las denuncias hechas por un ciudadano, el cual denunció ser víctima de grupos al margen de la ley.

Acciones para implementar

Entre las decisiones estratégicas se encuentra la priorización de zonas con procesos investigativos en curso, especialmente en El Rodadero, donde se implementará una intervención integral para enfrentar el microtráfico y otras conductas delictivas que afectan la tranquilidad del sector turístico y residencial.

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se intensificarán los allanamientos en toda la ciudad como parte del fortalecimiento de las líneas investigativas, especialmente en materia de extorsión.

Refuerzo de controles de movilidad

En materia de movilidad y control urbano, se reforzarán los operativos durante los fines de semana y en altas horas de la noche, incluyendo:

* Controles a motocicletas, especialmente con parrillero hombre.

* Pruebas de alcoholemia a conductores de motocicletas y vehículos.

* Instalación de puestos de control en distintos puntos de la ciudad.

De igual forma, junto con la Armada de Colombia, se adelantarán operativos especiales para contrarrestar las extorsiones que afectan a comerciantes y trabajadores de las zonas turísticas.